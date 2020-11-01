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الأسبوع في 6 صور: رجال الدفاع المدني السعودي يخطفون الأضواء.. وزلزال مدمر يضرب تركيا

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فمن كاليفورنيا إلى جنوب السعودية تصدرت حرائق الغابات والحشائش والأعشاب أحداث الأسبوع، التي كان لها رجال الدفاع المدني السعودي بالمرصاد، واستطاعوا إخمادها في وقت قياسي. بينما ضرب زلزال مدمر بقوة 7 ريختر أجزاء من تركيا واليونان مُحدثًا أضرارًا جسيمة.

1- النيران تشتعل في غابات منطقة يوروبا ليندا بولاية كاليفورنيا بينما يشاهدها السكان في صمت.

2- غزال حائر يركض بائسًا بعد أن أتت حرائق الغابات في كاليفورنيا على الأخضر واليابس.

3- رجال الدفاع المدني السعودي أثناء إخمادهم حريق السودة بكفاءة.

4- رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين تحت أنقاض منزل منهار في تركيا إثر زلزال إزمير المدمر.

5- المرشح الرئاسي جو بايدن يلقي كلمة في فلوريدا تحت الأمطار الغزيرة.

6- الأمواج ترتطم بعنف بفنار في لاندز إند على الساحل الإنجليزي.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأسبوع في 6 صور: رجال الدفاع المدني السعودي يخطفون الأضواء.. وزلزال مدمر يضرب تركيا
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فمن كاليفورنيا إلى جنوب السعودية تصدرت حرائق الغابات والحشائش والأعشاب أحداث الأسبوع، التي كان لها رجال الدفاع المدني السعودي بالمرصاد، واستطاعوا إخمادها في وقت قياسي. بينما ضرب زلزال مدمر بقوة 7 ريختر أجزاء من تركيا واليونان مُحدثًا أضرارًا جسيمة.

1- النيران تشتعل في غابات منطقة يوروبا ليندا بولاية كاليفورنيا بينما يشاهدها السكان في صمت.

2- غزال حائر يركض بائسًا بعد أن أتت حرائق الغابات في كاليفورنيا على الأخضر واليابس.

3- رجال الدفاع المدني السعودي أثناء إخمادهم حريق السودة بكفاءة.

4- رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين تحت أنقاض منزل منهار في تركيا إثر زلزال إزمير المدمر.

5- المرشح الرئاسي جو بايدن يلقي كلمة في فلوريدا تحت الأمطار الغزيرة.

6- الأمواج ترتطم بعنف بفنار في لاندز إند على الساحل الإنجليزي.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
01:33 AM

الأسبوع في 6 صور: رجال الدفاع المدني السعودي يخطفون الأضواء.. وزلزال مدمر يضرب تركيا

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ياسر نجدي - الرياض
0
2,167

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فمن كاليفورنيا إلى جنوب السعودية تصدرت حرائق الغابات والحشائش والأعشاب أحداث الأسبوع، التي كان لها رجال الدفاع المدني السعودي بالمرصاد، واستطاعوا إخمادها في وقت قياسي. بينما ضرب زلزال مدمر بقوة 7 ريختر أجزاء من تركيا واليونان مُحدثًا أضرارًا جسيمة.

1- النيران تشتعل في غابات منطقة يوروبا ليندا بولاية كاليفورنيا بينما يشاهدها السكان في صمت.

2- غزال حائر يركض بائسًا بعد أن أتت حرائق الغابات في كاليفورنيا على الأخضر واليابس.

3- رجال الدفاع المدني السعودي أثناء إخمادهم حريق السودة بكفاءة.

4- رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين تحت أنقاض منزل منهار في تركيا إثر زلزال إزمير المدمر.

5- المرشح الرئاسي جو بايدن يلقي كلمة في فلوريدا تحت الأمطار الغزيرة.

6- الأمواج ترتطم بعنف بفنار في لاندز إند على الساحل الإنجليزي.

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