الآسيوي: عبد الرزاق حمدالله رجل مباراة النصر والتعاون

اللاعب يواصل تسجيل الأرقام القياسية

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم النصر عبد الرزاق حمدالله كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نظيره التعاون، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2020.

وقاد المهاجم المغربي فريقه النصر لبلوغ الدور ربع النهائي بعد الفوز على مواطنه التعاون بتسجيله هدف اللقاء الوحيد.

وتعد هذه المباراة الثالثة التي يتوج بها "حمدالله" كأفضل لاعب في البطولة منذ استئنافها في منتصف الشهر الجاري.

وابتعد "حمدالله" بصدارة هدافي المسابقة في نسختها الحالية برصيد (6) أهداف، كما عادل الرقم القياسي المسجل باسم البرازيلي هالك لاعب فريق شنغهاي الصيني إثر تسجيله في المباراة التاسعة على التوالي في دوري أبطال آسيا.

يُشار إلى أن المهاجم المغربي سجل ستة من أهداف النصر الـ10في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا أي ما يعادل 60 % من أهداف الفريق كأعلى نسبة لأي لاعب في البطولة حتى الآن.