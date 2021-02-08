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شاهد.. "دوائر" للتباعد الجسدي في واجهة الخبر البحرية والكورنيش

"الزايدي": مبادرة تحدد مسافة آمنة للأشخاص ضمن احترازات "كورونا"

قامت بلدية محافظة الخبر، بتطبيق إجراءات التباعد الجسدي؛ وذلك بتحديد دوائر (التباعد الجسدي) في الواجهة البحرية والكورنيش؛ وذلك ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي: إن المبادرة تهدف إلى تحديد مسافة آمنة بين الأشخاص وتحقيق التباعد الجسدي الآمن؛ وذلك ضمن المساعي الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا، وتقليل خطر الإصابة به قدر الإمكان، وضمن إجراءاتها لتهيئة المرافق العامة ومن ضمنها الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة والمنتزهات.

وأكد "الزايدي"، أن البلدية لن تتوانى في اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة المواطن والمقيم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "دوائر" للتباعد الجسدي في واجهة الخبر البحرية والكورنيش
سبق

قامت بلدية محافظة الخبر، بتطبيق إجراءات التباعد الجسدي؛ وذلك بتحديد دوائر (التباعد الجسدي) في الواجهة البحرية والكورنيش؛ وذلك ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي: إن المبادرة تهدف إلى تحديد مسافة آمنة بين الأشخاص وتحقيق التباعد الجسدي الآمن؛ وذلك ضمن المساعي الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا، وتقليل خطر الإصابة به قدر الإمكان، وضمن إجراءاتها لتهيئة المرافق العامة ومن ضمنها الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة والمنتزهات.

وأكد "الزايدي"، أن البلدية لن تتوانى في اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة المواطن والمقيم.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
11:50 AM

شاهد.. "دوائر" للتباعد الجسدي في واجهة الخبر البحرية والكورنيش

"الزايدي": مبادرة تحدد مسافة آمنة للأشخاص ضمن احترازات "كورونا"

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حامد العلي - الخبر
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1,969

قامت بلدية محافظة الخبر، بتطبيق إجراءات التباعد الجسدي؛ وذلك بتحديد دوائر (التباعد الجسدي) في الواجهة البحرية والكورنيش؛ وذلك ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي: إن المبادرة تهدف إلى تحديد مسافة آمنة بين الأشخاص وتحقيق التباعد الجسدي الآمن؛ وذلك ضمن المساعي الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا، وتقليل خطر الإصابة به قدر الإمكان، وضمن إجراءاتها لتهيئة المرافق العامة ومن ضمنها الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة والمنتزهات.

وأكد "الزايدي"، أن البلدية لن تتوانى في اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة المواطن والمقيم.

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