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"المرور": مخالفة عدم ربط الحزام تشمل الراكب والسائق

رداً على استفسار بخصوص المعرّضين لتحرير المخالفة

أوضح "المرور السعودي" أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان، في أثناء الرصد الآلي، تشمل الراكب والسائق معاً، في حالة عدم ربط الحزام.

جاء ذلك رداً على سؤال مفاده "هل الرصد الآلي "ساهر" المخصّص في رصد مخالفة عدم ربط حزام الأمان يصوّر الراكب أم يختص فقط بالسائق دون غيره من الركاب؟

وأجاب "المرور" قائلاً: وفقاً لنظام المرور ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق، ويترتب على ذلك مخالفة تحرّر بحقهم.

الإدارة العامة للمرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المرور": مخالفة عدم ربط الحزام تشمل الراكب والسائق
سبق

أوضح "المرور السعودي" أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان، في أثناء الرصد الآلي، تشمل الراكب والسائق معاً، في حالة عدم ربط الحزام.

جاء ذلك رداً على سؤال مفاده "هل الرصد الآلي "ساهر" المخصّص في رصد مخالفة عدم ربط حزام الأمان يصوّر الراكب أم يختص فقط بالسائق دون غيره من الركاب؟

وأجاب "المرور" قائلاً: وفقاً لنظام المرور ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق، ويترتب على ذلك مخالفة تحرّر بحقهم.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
01:38 PM

"المرور": مخالفة عدم ربط الحزام تشمل الراكب والسائق

رداً على استفسار بخصوص المعرّضين لتحرير المخالفة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
8,565

أوضح "المرور السعودي" أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان، في أثناء الرصد الآلي، تشمل الراكب والسائق معاً، في حالة عدم ربط الحزام.

جاء ذلك رداً على سؤال مفاده "هل الرصد الآلي "ساهر" المخصّص في رصد مخالفة عدم ربط حزام الأمان يصوّر الراكب أم يختص فقط بالسائق دون غيره من الركاب؟

وأجاب "المرور" قائلاً: وفقاً لنظام المرور ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق، ويترتب على ذلك مخالفة تحرّر بحقهم.

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