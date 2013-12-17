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رئيس جمعية الوداد الخيرية يستعرض تحديات التأسيس ويكرّم الأعضاء السابقين

برعاية رئيس "غرفة جدة" وحضور عدد من رجال الأعمال ووجهاء المجتمع

احتفى مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية برئاسة المهندس حسين سعيد بحري، بجدة أمس، بأعضاء الدورات السابقة لمجلس إدارتها، في تكريم رعاه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة محمد يوسف ناغي، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال ووجهاء المجتمع ورواد العمل الخيري والاجتماعي.

وتفصيلاً، استعرض المهندس "بحري" خلال الاحتفال، قصة تأسيس الجمعية وما بذله أعضاء الدورات السابقة من جهود كبيرة لمواجهة التحديات والعقبات في سبيل تحقيق رسالتها السامية المتمثلة في خدمة الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية وإسناد احتضانهم إلى أسر مؤهلة مثمناً لهم تلك الجهود.

ومنح "بحري" العضوية الشرفية للأعضاء المكرمين وهم، خالد سليمان الصبان، سليمان إبراهيم النملة، الدكتور محمد سمير بحراوي، طه صالح الصبان، عمر محمد هندي، المهندس محمد سليمان الصبان، محمد فالح حجاج، ويوسف عبد الرحمن ولي، مشيراً إلى أن ذلك تقدير وعرفان بجهودهم في خدمة الأيتام، مثمناً لهم كل ما بذلوه من جهد وفكر ووقت لخدمة رسالة وأهداف الجمعية، ما أثمر في تحقيق العديد من الإنجازات.

من جانبهم، قدم المحتفى بهم شكرهم لمؤسس جمعية الوداد ورئيس مجلس إدارتها المهندس حسين بحري على جهوده، لافتين إلى أن "الوداد" قدمت نموذجاً يستحق الإشادة وهو ما انعكس على أدائها وتطور أعمالها، فيما أشاد الضيوف بالأرقام والإحصائيات التي تم استعراضها، متمنين للجمعية والعاملين فيها مزيداً من التقدم.

يشار إلى أن جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، هي أول جمعية متخصصة في رعاية الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية دون عمر السنتين وإسناد احتضانهم إلى أسر مؤهلة ترعاهم وتقدم لهم كل سبل التنشئة الصالحة، ليكونوا أفراداً فاعلين لخدمة دينهم ووطنهم، وتعمل على مستوى المملكة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي توكل إليها على مستوى المملكة مهمة متابعة الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية وإيجاد أسر حاضنة لهم وفق المعايير والشروط المعتمدة.

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رئيس جمعية الوداد الخيرية يستعرض تحديات التأسيس ويكرّم الأعضاء السابقين
سبق

احتفى مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية برئاسة المهندس حسين سعيد بحري، بجدة أمس، بأعضاء الدورات السابقة لمجلس إدارتها، في تكريم رعاه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة محمد يوسف ناغي، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال ووجهاء المجتمع ورواد العمل الخيري والاجتماعي.

وتفصيلاً، استعرض المهندس "بحري" خلال الاحتفال، قصة تأسيس الجمعية وما بذله أعضاء الدورات السابقة من جهود كبيرة لمواجهة التحديات والعقبات في سبيل تحقيق رسالتها السامية المتمثلة في خدمة الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية وإسناد احتضانهم إلى أسر مؤهلة مثمناً لهم تلك الجهود.

ومنح "بحري" العضوية الشرفية للأعضاء المكرمين وهم، خالد سليمان الصبان، سليمان إبراهيم النملة، الدكتور محمد سمير بحراوي، طه صالح الصبان، عمر محمد هندي، المهندس محمد سليمان الصبان، محمد فالح حجاج، ويوسف عبد الرحمن ولي، مشيراً إلى أن ذلك تقدير وعرفان بجهودهم في خدمة الأيتام، مثمناً لهم كل ما بذلوه من جهد وفكر ووقت لخدمة رسالة وأهداف الجمعية، ما أثمر في تحقيق العديد من الإنجازات.

من جانبهم، قدم المحتفى بهم شكرهم لمؤسس جمعية الوداد ورئيس مجلس إدارتها المهندس حسين بحري على جهوده، لافتين إلى أن "الوداد" قدمت نموذجاً يستحق الإشادة وهو ما انعكس على أدائها وتطور أعمالها، فيما أشاد الضيوف بالأرقام والإحصائيات التي تم استعراضها، متمنين للجمعية والعاملين فيها مزيداً من التقدم.

يشار إلى أن جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، هي أول جمعية متخصصة في رعاية الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية دون عمر السنتين وإسناد احتضانهم إلى أسر مؤهلة ترعاهم وتقدم لهم كل سبل التنشئة الصالحة، ليكونوا أفراداً فاعلين لخدمة دينهم ووطنهم، وتعمل على مستوى المملكة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي توكل إليها على مستوى المملكة مهمة متابعة الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية وإيجاد أسر حاضنة لهم وفق المعايير والشروط المعتمدة.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
08:22 PM

رئيس جمعية الوداد الخيرية يستعرض تحديات التأسيس ويكرّم الأعضاء السابقين

برعاية رئيس "غرفة جدة" وحضور عدد من رجال الأعمال ووجهاء المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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احتفى مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية برئاسة المهندس حسين سعيد بحري، بجدة أمس، بأعضاء الدورات السابقة لمجلس إدارتها، في تكريم رعاه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة محمد يوسف ناغي، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال ووجهاء المجتمع ورواد العمل الخيري والاجتماعي.

وتفصيلاً، استعرض المهندس "بحري" خلال الاحتفال، قصة تأسيس الجمعية وما بذله أعضاء الدورات السابقة من جهود كبيرة لمواجهة التحديات والعقبات في سبيل تحقيق رسالتها السامية المتمثلة في خدمة الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية وإسناد احتضانهم إلى أسر مؤهلة مثمناً لهم تلك الجهود.

ومنح "بحري" العضوية الشرفية للأعضاء المكرمين وهم، خالد سليمان الصبان، سليمان إبراهيم النملة، الدكتور محمد سمير بحراوي، طه صالح الصبان، عمر محمد هندي، المهندس محمد سليمان الصبان، محمد فالح حجاج، ويوسف عبد الرحمن ولي، مشيراً إلى أن ذلك تقدير وعرفان بجهودهم في خدمة الأيتام، مثمناً لهم كل ما بذلوه من جهد وفكر ووقت لخدمة رسالة وأهداف الجمعية، ما أثمر في تحقيق العديد من الإنجازات.

من جانبهم، قدم المحتفى بهم شكرهم لمؤسس جمعية الوداد ورئيس مجلس إدارتها المهندس حسين بحري على جهوده، لافتين إلى أن "الوداد" قدمت نموذجاً يستحق الإشادة وهو ما انعكس على أدائها وتطور أعمالها، فيما أشاد الضيوف بالأرقام والإحصائيات التي تم استعراضها، متمنين للجمعية والعاملين فيها مزيداً من التقدم.

يشار إلى أن جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، هي أول جمعية متخصصة في رعاية الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية دون عمر السنتين وإسناد احتضانهم إلى أسر مؤهلة ترعاهم وتقدم لهم كل سبل التنشئة الصالحة، ليكونوا أفراداً فاعلين لخدمة دينهم ووطنهم، وتعمل على مستوى المملكة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي توكل إليها على مستوى المملكة مهمة متابعة الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية وإيجاد أسر حاضنة لهم وفق المعايير والشروط المعتمدة.

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