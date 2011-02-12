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60 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم تشارك في منتدى الاستثمار بالمدينة المنورة

تحقيقًا للتنويع الاقتصادي والاستدامة وزيادة فرص الاستثمار في القطاعات الجديدة

تشارك نحو 60 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم في أعمال منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة الذي يقام من 21 إلى 23 فبراير في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة .


ويعقد على هامش المنتدى، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي، ويتيح المنتدى للشركات الناشئة الدولية حول العالم فرصة توسيع أعمالها في السوق السعودي ولقاء المستثمرين السعوديين، وتسهّل وزارة الاستثمار دخول هذه الشركات الناشئة إلى المملكة وإصدار تراخيصها بأسعار مخفضة والحصول على السجل التجاري السعودي بعد الحصول على رخصة ريادة الأعمال .

وقال مدير قطاع ريادة الأعمال والابتكار بوزارة الاستثمار محمد العمرو: منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة يسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف من خلال تطوير وتنمية المنشآت المبتكرة الصغيرة ومتوسطة الحجم وسيتاح لرواد وقادة الأعمال الذين يسعون إلى التوسع في السوق السعودي من خلال هذه المنصة تلقّي استثمارات من الشركات والمستثمرين الأفراد بهدف توسيع أعمالهم في المملكة حيث تولي المملكة اهتماما بريادة الأعمال والشركات الناشئة بما يسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي والاستدامة وزيادة فرص الاستثمار في القطاعات الجديدة والناشئة وفق مستهدفات رؤية 2030 .

وأضاف: سيتسنّى للشركات الناشئة الدولية فهم منظومة ريادة الأعمال المتنوعة والحيوية التي تمتاز بها المملكة العربية السعودية من خلال منتدى الاستثمار للشركات الناشئة وكذلك الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وسيتاح لهم بشكل حصري الوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال والهيئات الحكومية الراغبة في دعم المؤسسات الرائدة والمبتكرة.

من جهته، قال المدير العام لريادة الأعمال والمبادرات الإنسانية بمجتمع جميل السعودية محمد عبدالغفار: مبادرة مجتمع جميل السعودية بالشراكة مع وزارة الاستثمار تعكس أهمية المنتدى وما يحمله من إمكانيات لتحقيق طموحات المملكة، ويسعى باب رزق جميل إلى تعزيز العلاقة بين الشركات الناشئة والمستثمرين في المملكة ورفع مستوى التفاعل بين الأطراف وعقد شراكات بين المؤسسات المحلية والدولية.
وأضاف: من هذا المنطلق يتضمّن برنامج منتدى الاستثمار للشركات الناشئة 2022 معرضاً لأكثر من 60 شركة ناشئة دولية من حول العالم و60 شركة سعودية مبتكرة من مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة، كما يدعم استقطاب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين إلى السعودية ويسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية الأوسع للمملكة بما يتماشى مع رؤية 2030 .

وسيتخلل منتدى الاستثمار، الذي تشارك فيه شركات ناشئة من حول العالم بما في ذلك مصر والأردن والجزائر وبولندا وجورجيا واليونان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتنشط في قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا التعليمية والصحية والمالية؛ ورش عمل يقدمها كبار المسؤولين التنفيذيين من جهات فاعلة في المملكة والعالم إلى جانب عقد اجتماعات عمل مع المستثمرين وفرص للتواصل، إضافة إلى تقديم عروض لأهمّ المستثمرين في المملكة .

المدينة المنورة منتدى الاستثمار مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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60 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم تشارك في منتدى الاستثمار بالمدينة المنورة
سبق

تشارك نحو 60 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم في أعمال منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة الذي يقام من 21 إلى 23 فبراير في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة .


ويعقد على هامش المنتدى، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي، ويتيح المنتدى للشركات الناشئة الدولية حول العالم فرصة توسيع أعمالها في السوق السعودي ولقاء المستثمرين السعوديين، وتسهّل وزارة الاستثمار دخول هذه الشركات الناشئة إلى المملكة وإصدار تراخيصها بأسعار مخفضة والحصول على السجل التجاري السعودي بعد الحصول على رخصة ريادة الأعمال .

وقال مدير قطاع ريادة الأعمال والابتكار بوزارة الاستثمار محمد العمرو: منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة يسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف من خلال تطوير وتنمية المنشآت المبتكرة الصغيرة ومتوسطة الحجم وسيتاح لرواد وقادة الأعمال الذين يسعون إلى التوسع في السوق السعودي من خلال هذه المنصة تلقّي استثمارات من الشركات والمستثمرين الأفراد بهدف توسيع أعمالهم في المملكة حيث تولي المملكة اهتماما بريادة الأعمال والشركات الناشئة بما يسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي والاستدامة وزيادة فرص الاستثمار في القطاعات الجديدة والناشئة وفق مستهدفات رؤية 2030 .

وأضاف: سيتسنّى للشركات الناشئة الدولية فهم منظومة ريادة الأعمال المتنوعة والحيوية التي تمتاز بها المملكة العربية السعودية من خلال منتدى الاستثمار للشركات الناشئة وكذلك الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وسيتاح لهم بشكل حصري الوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال والهيئات الحكومية الراغبة في دعم المؤسسات الرائدة والمبتكرة.

من جهته، قال المدير العام لريادة الأعمال والمبادرات الإنسانية بمجتمع جميل السعودية محمد عبدالغفار: مبادرة مجتمع جميل السعودية بالشراكة مع وزارة الاستثمار تعكس أهمية المنتدى وما يحمله من إمكانيات لتحقيق طموحات المملكة، ويسعى باب رزق جميل إلى تعزيز العلاقة بين الشركات الناشئة والمستثمرين في المملكة ورفع مستوى التفاعل بين الأطراف وعقد شراكات بين المؤسسات المحلية والدولية.
وأضاف: من هذا المنطلق يتضمّن برنامج منتدى الاستثمار للشركات الناشئة 2022 معرضاً لأكثر من 60 شركة ناشئة دولية من حول العالم و60 شركة سعودية مبتكرة من مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة، كما يدعم استقطاب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين إلى السعودية ويسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية الأوسع للمملكة بما يتماشى مع رؤية 2030 .

وسيتخلل منتدى الاستثمار، الذي تشارك فيه شركات ناشئة من حول العالم بما في ذلك مصر والأردن والجزائر وبولندا وجورجيا واليونان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتنشط في قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا التعليمية والصحية والمالية؛ ورش عمل يقدمها كبار المسؤولين التنفيذيين من جهات فاعلة في المملكة والعالم إلى جانب عقد اجتماعات عمل مع المستثمرين وفرص للتواصل، إضافة إلى تقديم عروض لأهمّ المستثمرين في المملكة .

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
04:34 PM
اخر تعديل
12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
07:25 PM

60 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم تشارك في منتدى الاستثمار بالمدينة المنورة

تحقيقًا للتنويع الاقتصادي والاستدامة وزيادة فرص الاستثمار في القطاعات الجديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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تشارك نحو 60 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم في أعمال منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة الذي يقام من 21 إلى 23 فبراير في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة .


ويعقد على هامش المنتدى، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي، ويتيح المنتدى للشركات الناشئة الدولية حول العالم فرصة توسيع أعمالها في السوق السعودي ولقاء المستثمرين السعوديين، وتسهّل وزارة الاستثمار دخول هذه الشركات الناشئة إلى المملكة وإصدار تراخيصها بأسعار مخفضة والحصول على السجل التجاري السعودي بعد الحصول على رخصة ريادة الأعمال .

وقال مدير قطاع ريادة الأعمال والابتكار بوزارة الاستثمار محمد العمرو: منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة يسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف من خلال تطوير وتنمية المنشآت المبتكرة الصغيرة ومتوسطة الحجم وسيتاح لرواد وقادة الأعمال الذين يسعون إلى التوسع في السوق السعودي من خلال هذه المنصة تلقّي استثمارات من الشركات والمستثمرين الأفراد بهدف توسيع أعمالهم في المملكة حيث تولي المملكة اهتماما بريادة الأعمال والشركات الناشئة بما يسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي والاستدامة وزيادة فرص الاستثمار في القطاعات الجديدة والناشئة وفق مستهدفات رؤية 2030 .

وأضاف: سيتسنّى للشركات الناشئة الدولية فهم منظومة ريادة الأعمال المتنوعة والحيوية التي تمتاز بها المملكة العربية السعودية من خلال منتدى الاستثمار للشركات الناشئة وكذلك الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وسيتاح لهم بشكل حصري الوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال والهيئات الحكومية الراغبة في دعم المؤسسات الرائدة والمبتكرة.

من جهته، قال المدير العام لريادة الأعمال والمبادرات الإنسانية بمجتمع جميل السعودية محمد عبدالغفار: مبادرة مجتمع جميل السعودية بالشراكة مع وزارة الاستثمار تعكس أهمية المنتدى وما يحمله من إمكانيات لتحقيق طموحات المملكة، ويسعى باب رزق جميل إلى تعزيز العلاقة بين الشركات الناشئة والمستثمرين في المملكة ورفع مستوى التفاعل بين الأطراف وعقد شراكات بين المؤسسات المحلية والدولية.
وأضاف: من هذا المنطلق يتضمّن برنامج منتدى الاستثمار للشركات الناشئة 2022 معرضاً لأكثر من 60 شركة ناشئة دولية من حول العالم و60 شركة سعودية مبتكرة من مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة، كما يدعم استقطاب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين إلى السعودية ويسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية الأوسع للمملكة بما يتماشى مع رؤية 2030 .

وسيتخلل منتدى الاستثمار، الذي تشارك فيه شركات ناشئة من حول العالم بما في ذلك مصر والأردن والجزائر وبولندا وجورجيا واليونان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتنشط في قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا التعليمية والصحية والمالية؛ ورش عمل يقدمها كبار المسؤولين التنفيذيين من جهات فاعلة في المملكة والعالم إلى جانب عقد اجتماعات عمل مع المستثمرين وفرص للتواصل، إضافة إلى تقديم عروض لأهمّ المستثمرين في المملكة .

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