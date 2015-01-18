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شرطة جازان تطيح بمقيم لنقله 4 مخالفين لنظام أمن الحدود

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأحالتهم إلى جهة الاختصاص

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأنه بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض، تمكّنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بجازان من القبض على مقيم من الجنسية السودانية؛ لنقله أربعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وواحد من الجنسية الأثيوبية في شاحنة كان يقودها.

وقال المتحدث: بتتبّع مسار الشاحنة، تم القبض على 2 من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام أمن الحدود على دراجتين ناريتين؛ لدورهما في نقل المخالفين برفقة 4 آخرين مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية ذاتها، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص والناقل ومن قدم لهم المساعدة إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافةً إلى التشهير.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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شرطة جازان تطيح بمقيم لنقله 4 مخالفين لنظام أمن الحدود
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأنه بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض، تمكّنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بجازان من القبض على مقيم من الجنسية السودانية؛ لنقله أربعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وواحد من الجنسية الأثيوبية في شاحنة كان يقودها.

وقال المتحدث: بتتبّع مسار الشاحنة، تم القبض على 2 من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام أمن الحدود على دراجتين ناريتين؛ لدورهما في نقل المخالفين برفقة 4 آخرين مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية ذاتها، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص والناقل ومن قدم لهم المساعدة إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافةً إلى التشهير.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
04:13 PM

شرطة جازان تطيح بمقيم لنقله 4 مخالفين لنظام أمن الحدود

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأحالتهم إلى جهة الاختصاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأنه بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض، تمكّنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بجازان من القبض على مقيم من الجنسية السودانية؛ لنقله أربعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وواحد من الجنسية الأثيوبية في شاحنة كان يقودها.

وقال المتحدث: بتتبّع مسار الشاحنة، تم القبض على 2 من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام أمن الحدود على دراجتين ناريتين؛ لدورهما في نقل المخالفين برفقة 4 آخرين مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية ذاتها، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص والناقل ومن قدم لهم المساعدة إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافةً إلى التشهير.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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