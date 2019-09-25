النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا تعلن فرض عقوبات على أفراد وكيانات صينية مرتبطة بإيران

"ترامب" دعا أمس كل دول العالم إلى تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، عن فرض عقوبات على أفراد وكيانات صينية مرتبطة بإيران.

وكان قد أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، أمس، عزم الولايات المتحدة مواصلة سياسة العقوبات ضد طهران، وشدد على أن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج قد ساهم في ردع النظام الإيراني.

وفي حديث خاص لـ"سكاي نيوز" قال المبعوث الأمريكي: "ألقى الرئيس دونالد ترامب خطاباً قوياً أمام الجمعية العامة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة التصدي لإيران".

وأضاف "هوك": "أدان الرئيس الهجمات الأخيرة على السعودية، وشدد على ضرورة عمل المجتمع الدول على عزل إيران؛ وذلك لأن الصمت سيحفز النظام الإيراني لمواصلة السير في مسارها الخطير".

وكان الرئيس "ترامب"، قد أكد في كلمته الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إيران تمول النزاعات في كل من سوريا واليمن، واصفاً النظام الإيراني بـ"القمعي"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه "من أكبر التهديدات التي نواجهها اليوم".

ودعا خلال كلمته كل دول العالم، إلى تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني، قائلاً إنه يجب ألا تساند أي دولة "تعطش إيران للدماء".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا تعلن فرض عقوبات على أفراد وكيانات صينية مرتبطة بإيران
سبق

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، عن فرض عقوبات على أفراد وكيانات صينية مرتبطة بإيران.

وكان قد أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، أمس، عزم الولايات المتحدة مواصلة سياسة العقوبات ضد طهران، وشدد على أن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج قد ساهم في ردع النظام الإيراني.

وفي حديث خاص لـ"سكاي نيوز" قال المبعوث الأمريكي: "ألقى الرئيس دونالد ترامب خطاباً قوياً أمام الجمعية العامة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة التصدي لإيران".

وأضاف "هوك": "أدان الرئيس الهجمات الأخيرة على السعودية، وشدد على ضرورة عمل المجتمع الدول على عزل إيران؛ وذلك لأن الصمت سيحفز النظام الإيراني لمواصلة السير في مسارها الخطير".

وكان الرئيس "ترامب"، قد أكد في كلمته الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إيران تمول النزاعات في كل من سوريا واليمن، واصفاً النظام الإيراني بـ"القمعي"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه "من أكبر التهديدات التي نواجهها اليوم".

ودعا خلال كلمته كل دول العالم، إلى تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني، قائلاً إنه يجب ألا تساند أي دولة "تعطش إيران للدماء".

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
03:47 PM

أمريكا تعلن فرض عقوبات على أفراد وكيانات صينية مرتبطة بإيران

"ترامب" دعا أمس كل دول العالم إلى تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
1,983

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، عن فرض عقوبات على أفراد وكيانات صينية مرتبطة بإيران.

وكان قد أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، أمس، عزم الولايات المتحدة مواصلة سياسة العقوبات ضد طهران، وشدد على أن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج قد ساهم في ردع النظام الإيراني.

وفي حديث خاص لـ"سكاي نيوز" قال المبعوث الأمريكي: "ألقى الرئيس دونالد ترامب خطاباً قوياً أمام الجمعية العامة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة التصدي لإيران".

وأضاف "هوك": "أدان الرئيس الهجمات الأخيرة على السعودية، وشدد على ضرورة عمل المجتمع الدول على عزل إيران؛ وذلك لأن الصمت سيحفز النظام الإيراني لمواصلة السير في مسارها الخطير".

وكان الرئيس "ترامب"، قد أكد في كلمته الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إيران تمول النزاعات في كل من سوريا واليمن، واصفاً النظام الإيراني بـ"القمعي"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه "من أكبر التهديدات التي نواجهها اليوم".

ودعا خلال كلمته كل دول العالم، إلى تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني، قائلاً إنه يجب ألا تساند أي دولة "تعطش إيران للدماء".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,019
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,143
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,140
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,717

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة