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وزير الخارجية الروسي يعزل نفسه بعد مخالطته مصابًا بـ"كورونا"

تأجيل كل زيارات "لافروف" إلى أجل لاحق

دخل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، في عزلة طوعية، بعد مخالطته مصابًا بفيروس "كوفيد – 19"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية عن تأجيل كل زيارات "لافروف" إلى أجل لاحق بعد خضوعه للعزل الطوعي.

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وزير الخارجية الروسي يعزل نفسه بعد مخالطته مصابًا بـ"كورونا"
سبق

دخل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، في عزلة طوعية، بعد مخالطته مصابًا بفيروس "كوفيد – 19"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية عن تأجيل كل زيارات "لافروف" إلى أجل لاحق بعد خضوعه للعزل الطوعي.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
06:27 PM

وزير الخارجية الروسي يعزل نفسه بعد مخالطته مصابًا بـ"كورونا"

تأجيل كل زيارات "لافروف" إلى أجل لاحق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دخل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، في عزلة طوعية، بعد مخالطته مصابًا بفيروس "كوفيد – 19"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية عن تأجيل كل زيارات "لافروف" إلى أجل لاحق بعد خضوعه للعزل الطوعي.

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