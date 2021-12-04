سجَّلت منصة وثِّقها أول المُلاك الموثِّقين لسلالات إبلهم اليوم عبر الفحل الأغلى في العالم "راكان". وكشف الإعلامي المهتم بقطاع الإبل في برنامج "الصياهد" راكان المغيري أنه تم اليوم تسجيل الفحل الأغلى في العالم "راكان" العائدة ملكيته إلى فهد بن حثلين في منصة "وثِّقها". يُذكر أن المنصة الإلكترونية "وثِّقها" التي وقَّع اتفاقيتها نادي الإبل مع مستشفى الملك فيصل التخصصي أمس الجمعة تحفظ سلالات الإبل عن طريق جمع معلومات عديدة، أهمها DNA، وتهدف إلى تنظيم السلالات، وتوثيق سِجلاتها.

"راكان".. فحل الـ30 مليونًا أول المسجَّلين في منصة "وثِّقها" مسلّم الهواملة سبق 2021-12-04 سجَّلت منصة وثِّقها أول المُلاك الموثِّقين لسلالات إبلهم اليوم عبر الفحل الأغلى في العالم "راكان".



وكشف الإعلامي المهتم بقطاع الإبل في برنامج "الصياهد" راكان المغيري أنه تم اليوم تسجيل الفحل الأغلى في العالم "راكان" العائدة ملكيته إلى فهد بن حثلين في منصة "وثِّقها".



يُذكر أن المنصة الإلكترونية "وثِّقها" التي وقَّع اتفاقيتها نادي الإبل مع مستشفى الملك فيصل التخصصي أمس الجمعة تحفظ سلالات الإبل عن طريق جمع معلومات عديدة، أهمها DNA، وتهدف إلى تنظيم السلالات، وتوثيق سِجلاتها.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443 11:36 PM

"راكان".. فحل الـ30 مليونًا أول المسجَّلين في منصة "وثِّقها"





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سجَّلت منصة وثِّقها أول المُلاك الموثِّقين لسلالات إبلهم اليوم عبر الفحل الأغلى في العالم "راكان".



وكشف الإعلامي المهتم بقطاع الإبل في برنامج "الصياهد" راكان المغيري أنه تم اليوم تسجيل الفحل الأغلى في العالم "راكان" العائدة ملكيته إلى فهد بن حثلين في منصة "وثِّقها".



يُذكر أن المنصة الإلكترونية "وثِّقها" التي وقَّع اتفاقيتها نادي الإبل مع مستشفى الملك فيصل التخصصي أمس الجمعة تحفظ سلالات الإبل عن طريق جمع معلومات عديدة، أهمها DNA، وتهدف إلى تنظيم السلالات، وتوثيق سِجلاتها.