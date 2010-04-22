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مسؤول أمريكي رفيع: نتائج المفاوضات النووية مع إيران لا تزال غير مضمونة

أشار إلى عدم توصل الطرفين إلى أي اتفاقات

أفاد مسؤول أمريكي رفيع، اليوم (الخميس)، بوجود بعض التقدم في المفاوضات النووية مع إيران، لافتاً إلى أن النتيجة لا تزال غير مضمونة.

وقال المسؤول خلال إحاطة إعلامية: "لا يوجد اتفاق مع إيران بشأن أي شيء في هذه المرحلة، لن يوافق الطرفان على أي شيء حتى يريا الصورة الكاملة، هذه مناقشات يتم فيها تبادل الأفكار. لا شيء متفق عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء، وهذا هو المبدأ الواضح وراء هذه المحادثات"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "إن لدى الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تصوّراً أفضل لما يجب عليهما القيام به من أجل العودة إلى الاتفاق النووي، وفي حال عدنا إلى الامتثال المتبادل، فسيكون ذلك بمنزلة منصّة نرتكز إليها لنناقش تفاهماً أوسع مع إيران".

وكشف المسؤول عن أن بلاده أطلعت إيران على بعض الأمثلة عن نوع العقوبات التي يجب رفعها من أجل العودة إلى الامتثال، بالإضافة إلى العقوبات التي لن ترفعها، من دون أن يعطي أمثلة دقيقة عن هذه العقوبات.

وشدد على أن بلاده لن تتسرع من أجل الوفاء بالموعد الزمني، في إشارة إلى منتصف مايو.

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مسؤول أمريكي رفيع: نتائج المفاوضات النووية مع إيران لا تزال غير مضمونة
سبق

أفاد مسؤول أمريكي رفيع، اليوم (الخميس)، بوجود بعض التقدم في المفاوضات النووية مع إيران، لافتاً إلى أن النتيجة لا تزال غير مضمونة.

وقال المسؤول خلال إحاطة إعلامية: "لا يوجد اتفاق مع إيران بشأن أي شيء في هذه المرحلة، لن يوافق الطرفان على أي شيء حتى يريا الصورة الكاملة، هذه مناقشات يتم فيها تبادل الأفكار. لا شيء متفق عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء، وهذا هو المبدأ الواضح وراء هذه المحادثات"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "إن لدى الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تصوّراً أفضل لما يجب عليهما القيام به من أجل العودة إلى الاتفاق النووي، وفي حال عدنا إلى الامتثال المتبادل، فسيكون ذلك بمنزلة منصّة نرتكز إليها لنناقش تفاهماً أوسع مع إيران".

وكشف المسؤول عن أن بلاده أطلعت إيران على بعض الأمثلة عن نوع العقوبات التي يجب رفعها من أجل العودة إلى الامتثال، بالإضافة إلى العقوبات التي لن ترفعها، من دون أن يعطي أمثلة دقيقة عن هذه العقوبات.

وشدد على أن بلاده لن تتسرع من أجل الوفاء بالموعد الزمني، في إشارة إلى منتصف مايو.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
03:53 PM

مسؤول أمريكي رفيع: نتائج المفاوضات النووية مع إيران لا تزال غير مضمونة

أشار إلى عدم توصل الطرفين إلى أي اتفاقات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مسؤول أمريكي رفيع، اليوم (الخميس)، بوجود بعض التقدم في المفاوضات النووية مع إيران، لافتاً إلى أن النتيجة لا تزال غير مضمونة.

وقال المسؤول خلال إحاطة إعلامية: "لا يوجد اتفاق مع إيران بشأن أي شيء في هذه المرحلة، لن يوافق الطرفان على أي شيء حتى يريا الصورة الكاملة، هذه مناقشات يتم فيها تبادل الأفكار. لا شيء متفق عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء، وهذا هو المبدأ الواضح وراء هذه المحادثات"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "إن لدى الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تصوّراً أفضل لما يجب عليهما القيام به من أجل العودة إلى الاتفاق النووي، وفي حال عدنا إلى الامتثال المتبادل، فسيكون ذلك بمنزلة منصّة نرتكز إليها لنناقش تفاهماً أوسع مع إيران".

وكشف المسؤول عن أن بلاده أطلعت إيران على بعض الأمثلة عن نوع العقوبات التي يجب رفعها من أجل العودة إلى الامتثال، بالإضافة إلى العقوبات التي لن ترفعها، من دون أن يعطي أمثلة دقيقة عن هذه العقوبات.

وشدد على أن بلاده لن تتسرع من أجل الوفاء بالموعد الزمني، في إشارة إلى منتصف مايو.

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