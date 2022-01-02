أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المنطقة الجنوبية في المملكة بثلاث طائرات مسيرة اعترضتها قوات التحالف. وأفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد هذا الاستهداف تصعيدًا خطيرًا وعملًا جبانًا يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين؛ ما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية تجاه هذه المحاولات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

الإمارات: استهداف الحوثيين المملكة بطائرات مسيرة تصعيد خطير وعمل جبان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-02 أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المنطقة الجنوبية في المملكة بثلاث طائرات مسيرة اعترضتها قوات التحالف.



وأفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد هذا الاستهداف تصعيدًا خطيرًا وعملًا جبانًا يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين؛ ما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.



وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية تجاه هذه المحاولات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443 04:34 PM

الإمارات: استهداف الحوثيين المملكة بطائرات مسيرة تصعيد خطير وعمل جبان أكدت أنه يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية المدنيين من تهديدات الميليشيا الإرهابية





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أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المنطقة الجنوبية في المملكة بثلاث طائرات مسيرة اعترضتها قوات التحالف.



وأفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد هذا الاستهداف تصعيدًا خطيرًا وعملًا جبانًا يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين؛ ما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.



وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية تجاه هذه المحاولات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.