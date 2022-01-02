النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإمارات: استهداف الحوثيين المملكة بطائرات مسيرة تصعيد خطير وعمل جبان

أكدت أنه يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية المدنيين من تهديدات الميليشيا الإرهابية

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المنطقة الجنوبية في المملكة بثلاث طائرات مسيرة اعترضتها قوات التحالف.

وأفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد هذا الاستهداف تصعيدًا خطيرًا وعملًا جبانًا يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين؛ ما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية تجاه هذه المحاولات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الإمارات: استهداف الحوثيين المملكة بطائرات مسيرة تصعيد خطير وعمل جبان
سبق

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المنطقة الجنوبية في المملكة بثلاث طائرات مسيرة اعترضتها قوات التحالف.

وأفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد هذا الاستهداف تصعيدًا خطيرًا وعملًا جبانًا يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين؛ ما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية تجاه هذه المحاولات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
04:34 PM

الإمارات: استهداف الحوثيين المملكة بطائرات مسيرة تصعيد خطير وعمل جبان

أكدت أنه يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية المدنيين من تهديدات الميليشيا الإرهابية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
556

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المنطقة الجنوبية في المملكة بثلاث طائرات مسيرة اعترضتها قوات التحالف.

وأفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد هذا الاستهداف تصعيدًا خطيرًا وعملًا جبانًا يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين؛ ما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية تجاه هذه المحاولات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,123
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,151
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,659
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,562

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة