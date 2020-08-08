"الصحة" تعلن تسجيل 1492 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1469 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 08 أغسطس 2020، تسجيل 1492 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 250440 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1469 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 287262 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3130 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 33692 والحالات الحرجة 1828 حالة .