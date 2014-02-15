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دون أي قيود.. عودة رص الصفوف بالمساجد وفتح المجمعات التجارية للجميع بالكويت

بعد تخطيها الموجة الجديدة للجائحة بنجاح.. إلغاء فحص "بي.سي.آر" لطلاب المدارس

أعلنت الكويت اليوم إلغاء العديد من القيود التي كانت مفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وذلك بعد نجاحها في تخطي الموجة الجديدة من الجائحة.

وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في مؤتمر صحفي: إن مجلس الوزراء ألغى العديد من الإجراءات السابقة بعد "انحسار الموجة الأخيرة، وارتفاع نسبة التطعيم". مضيفًا: "سيعود رص الصفوف في المساجد، وستفتح المجمعات التجارية أمام الجميع، وسيحضر الطلبة إلى المدارس دون فحص الـ (بي.سي.آر)، مع السماح بالسفر للجميع، وغيرها من الإجراءات".

كما أكد أن الكويت نجحت في تجاوز الموجة الجديدة من الفيروس (كوفيد-19) بأقل الأضرار على المستويات الاقتصادية والصحية والمجتمعية، واستطاعت التعامل معها بسبب الخطة المسبقة التي وضعتها الحكومة.

وشدد سموه على أن القرارات الصادرة اليوم "لا تعني نهاية الإجراءات الاحترازية الصحية الشخصية الواجبة لحماية الصحة العامة، والالتزام بها، خاصة ارتداء الكمامة".


الكويت فيروس كورونا فيروس كورونا الجديد

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دون أي قيود.. عودة رص الصفوف بالمساجد وفتح المجمعات التجارية للجميع بالكويت
سبق

أعلنت الكويت اليوم إلغاء العديد من القيود التي كانت مفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وذلك بعد نجاحها في تخطي الموجة الجديدة من الجائحة.

وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في مؤتمر صحفي: إن مجلس الوزراء ألغى العديد من الإجراءات السابقة بعد "انحسار الموجة الأخيرة، وارتفاع نسبة التطعيم". مضيفًا: "سيعود رص الصفوف في المساجد، وستفتح المجمعات التجارية أمام الجميع، وسيحضر الطلبة إلى المدارس دون فحص الـ (بي.سي.آر)، مع السماح بالسفر للجميع، وغيرها من الإجراءات".

كما أكد أن الكويت نجحت في تجاوز الموجة الجديدة من الفيروس (كوفيد-19) بأقل الأضرار على المستويات الاقتصادية والصحية والمجتمعية، واستطاعت التعامل معها بسبب الخطة المسبقة التي وضعتها الحكومة.

وشدد سموه على أن القرارات الصادرة اليوم "لا تعني نهاية الإجراءات الاحترازية الصحية الشخصية الواجبة لحماية الصحة العامة، والالتزام بها، خاصة ارتداء الكمامة".


14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
11:50 PM

دون أي قيود.. عودة رص الصفوف بالمساجد وفتح المجمعات التجارية للجميع بالكويت

بعد تخطيها الموجة الجديدة للجائحة بنجاح.. إلغاء فحص "بي.سي.آر" لطلاب المدارس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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أعلنت الكويت اليوم إلغاء العديد من القيود التي كانت مفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وذلك بعد نجاحها في تخطي الموجة الجديدة من الجائحة.

وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في مؤتمر صحفي: إن مجلس الوزراء ألغى العديد من الإجراءات السابقة بعد "انحسار الموجة الأخيرة، وارتفاع نسبة التطعيم". مضيفًا: "سيعود رص الصفوف في المساجد، وستفتح المجمعات التجارية أمام الجميع، وسيحضر الطلبة إلى المدارس دون فحص الـ (بي.سي.آر)، مع السماح بالسفر للجميع، وغيرها من الإجراءات".

كما أكد أن الكويت نجحت في تجاوز الموجة الجديدة من الفيروس (كوفيد-19) بأقل الأضرار على المستويات الاقتصادية والصحية والمجتمعية، واستطاعت التعامل معها بسبب الخطة المسبقة التي وضعتها الحكومة.

وشدد سموه على أن القرارات الصادرة اليوم "لا تعني نهاية الإجراءات الاحترازية الصحية الشخصية الواجبة لحماية الصحة العامة، والالتزام بها، خاصة ارتداء الكمامة".


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