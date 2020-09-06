النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

تصحيح : "الصحة": تسجيل 756 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 895 خلال الـ24 ساعة الماضية

الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز يطلق معسكر طويق البرمجي

يهدف إلى تدريب 50 طالباً وطالبة على برمجة التطبيقات بنظامي iOS وأندرويد

أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون معسكر طويق البرمجي 2020، الذي يقام بنسخته الثانية في مقر أكاديمية طويق بالرياض، وذلك تحقيقاً لرؤية الاتحاد في تمكين مبرمج من بين كل 100 سعودي بحلول 2030.


ويهدف المعسكر المنتهي بالتوظيف إلى تدريب 50 طالباً وطالبة على برمجة التطبيقات على نظامي iOS وأندرويد مع مدربين وخبراء عالميين يدربون الطلاب عن بُعد، مع تقديم جلسات إرشادية فردية، وتطبيق عملي بشهادات معتمدة في مجال البرمجة.

ويمتد المعسكر التدريبي التطبيقي المكثف لـ16 أسبوعاً، يقضيها الطلاب والطالبات داخل الأكاديمية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يُقسّمون لمجموعتين لضمان التباعد، ويلتزم جميع الطلاب والطالبات بعمل فحص كورونا قبل الانضمام للمعسكر، مع فحص حرارة الجسم لجميع الطلاب والطالبات عند الدخول، والالتزام بالكمامة طوال مدة وجودهم بالأكاديمية، مع ضمان تعقيم المعامل والقاعات الدراسية وجميع المرافق يومياً.

وجرى إعداد برنامج المعسكر لضمان تحقيق أفضل النتائج والمُخرجات في مجال البرمجة بتمويل من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبرعاية من الشريك والممكّن الرقمي شركة STC. وحال تخرّج الطالب من المعسكر البرمجي وإنهاء جميع متطلباته يصبح خريجاً مؤهلاً بشكل تام لسوق العمل، ويتقدم على الوظائف المطروحة في معرض التوظيف القائم بعد انتهاء المعسكر، حيث ينظم الاتحاد معرضاً لعمل المقابلات الشخصية المبدئية مع جهات حكومية وقطاع خاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز يطلق معسكر طويق البرمجي
سبق

أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون معسكر طويق البرمجي 2020، الذي يقام بنسخته الثانية في مقر أكاديمية طويق بالرياض، وذلك تحقيقاً لرؤية الاتحاد في تمكين مبرمج من بين كل 100 سعودي بحلول 2030.


ويهدف المعسكر المنتهي بالتوظيف إلى تدريب 50 طالباً وطالبة على برمجة التطبيقات على نظامي iOS وأندرويد مع مدربين وخبراء عالميين يدربون الطلاب عن بُعد، مع تقديم جلسات إرشادية فردية، وتطبيق عملي بشهادات معتمدة في مجال البرمجة.

ويمتد المعسكر التدريبي التطبيقي المكثف لـ16 أسبوعاً، يقضيها الطلاب والطالبات داخل الأكاديمية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يُقسّمون لمجموعتين لضمان التباعد، ويلتزم جميع الطلاب والطالبات بعمل فحص كورونا قبل الانضمام للمعسكر، مع فحص حرارة الجسم لجميع الطلاب والطالبات عند الدخول، والالتزام بالكمامة طوال مدة وجودهم بالأكاديمية، مع ضمان تعقيم المعامل والقاعات الدراسية وجميع المرافق يومياً.

وجرى إعداد برنامج المعسكر لضمان تحقيق أفضل النتائج والمُخرجات في مجال البرمجة بتمويل من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبرعاية من الشريك والممكّن الرقمي شركة STC. وحال تخرّج الطالب من المعسكر البرمجي وإنهاء جميع متطلباته يصبح خريجاً مؤهلاً بشكل تام لسوق العمل، ويتقدم على الوظائف المطروحة في معرض التوظيف القائم بعد انتهاء المعسكر، حيث ينظم الاتحاد معرضاً لعمل المقابلات الشخصية المبدئية مع جهات حكومية وقطاع خاص.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
09:07 PM

الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز يطلق معسكر طويق البرمجي

يهدف إلى تدريب 50 طالباً وطالبة على برمجة التطبيقات بنظامي iOS وأندرويد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
315

أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون معسكر طويق البرمجي 2020، الذي يقام بنسخته الثانية في مقر أكاديمية طويق بالرياض، وذلك تحقيقاً لرؤية الاتحاد في تمكين مبرمج من بين كل 100 سعودي بحلول 2030.


ويهدف المعسكر المنتهي بالتوظيف إلى تدريب 50 طالباً وطالبة على برمجة التطبيقات على نظامي iOS وأندرويد مع مدربين وخبراء عالميين يدربون الطلاب عن بُعد، مع تقديم جلسات إرشادية فردية، وتطبيق عملي بشهادات معتمدة في مجال البرمجة.

ويمتد المعسكر التدريبي التطبيقي المكثف لـ16 أسبوعاً، يقضيها الطلاب والطالبات داخل الأكاديمية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يُقسّمون لمجموعتين لضمان التباعد، ويلتزم جميع الطلاب والطالبات بعمل فحص كورونا قبل الانضمام للمعسكر، مع فحص حرارة الجسم لجميع الطلاب والطالبات عند الدخول، والالتزام بالكمامة طوال مدة وجودهم بالأكاديمية، مع ضمان تعقيم المعامل والقاعات الدراسية وجميع المرافق يومياً.

وجرى إعداد برنامج المعسكر لضمان تحقيق أفضل النتائج والمُخرجات في مجال البرمجة بتمويل من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبرعاية من الشريك والممكّن الرقمي شركة STC. وحال تخرّج الطالب من المعسكر البرمجي وإنهاء جميع متطلباته يصبح خريجاً مؤهلاً بشكل تام لسوق العمل، ويتقدم على الوظائف المطروحة في معرض التوظيف القائم بعد انتهاء المعسكر، حيث ينظم الاتحاد معرضاً لعمل المقابلات الشخصية المبدئية مع جهات حكومية وقطاع خاص.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,677
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,744
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,225
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,302

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة