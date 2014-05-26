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إيداع 6 ملايين ريال مكافآت طلاب وطالبات تعليم عسير

لمدارس التحفيظ ومعاهد التربية الخاصة وأبناء المعلمين المتوفين

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني؛ صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر رمضان من العام الجاري بمبلغ 6.287.620 ريالاً.

ويمثل المبلغ مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، بواقع 3.345.045 ريالاً للطلاب، و2.942.575 ريالاً للطالبات، بعد أن تمّ إعدادها من قِبل إدارة خدمات الطلاب.

وأوضح مدير الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة تركي البكري؛ أنه تم إيداع المبالغ بعد استكمال مسيّرات الصرف اللازمة، ودعا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، إلى مراجعة الحسابات البنكية للتأكد من الإيداع.

مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إيداع 6 ملايين ريال مكافآت طلاب وطالبات تعليم عسير
سبق

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني؛ صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر رمضان من العام الجاري بمبلغ 6.287.620 ريالاً.

ويمثل المبلغ مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، بواقع 3.345.045 ريالاً للطلاب، و2.942.575 ريالاً للطالبات، بعد أن تمّ إعدادها من قِبل إدارة خدمات الطلاب.

وأوضح مدير الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة تركي البكري؛ أنه تم إيداع المبالغ بعد استكمال مسيّرات الصرف اللازمة، ودعا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، إلى مراجعة الحسابات البنكية للتأكد من الإيداع.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
12:27 PM

إيداع 6 ملايين ريال مكافآت طلاب وطالبات تعليم عسير

لمدارس التحفيظ ومعاهد التربية الخاصة وأبناء المعلمين المتوفين

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بندر آل عوض - عسير
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اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني؛ صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر رمضان من العام الجاري بمبلغ 6.287.620 ريالاً.

ويمثل المبلغ مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، بواقع 3.345.045 ريالاً للطلاب، و2.942.575 ريالاً للطالبات، بعد أن تمّ إعدادها من قِبل إدارة خدمات الطلاب.

وأوضح مدير الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة تركي البكري؛ أنه تم إيداع المبالغ بعد استكمال مسيّرات الصرف اللازمة، ودعا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، إلى مراجعة الحسابات البنكية للتأكد من الإيداع.

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