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بعد فورة أحد أنواعها بجازان.. رسالة طمأنة لمختص: "البق" لا تنقل أمراض

قال: ظروف مثالية تهيأت لخروجها ومكافتحها تعتمد على الضرر الذي تحدثه

أوضح مختص، أن الحشرة التي ظهرت هذه الأيام في أحد محافظات جازان هي نوع من أنواع البق ولا علاقة لها بالصحة ولا تنقل أي مسبب مرضي للإنسان أو الحيوان.

وتفصيلاً، قال المشرف على متحف جامعة الملك سعود لمفصليات الأرجل بجامعة الملك سعود ومستشار وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور هذال بن محمد آل ظافر: "انتشرت هذه الأيام في منطقة جازان (أحد المسارحة) نوع من البق التابع لنصفية الأجنحة Hemiptera، وهذا البق يتبع لعائلة Cydnidae جنس Geotomus sp".

وأضاف: "لكن للتأكد من تعريف الجنس وتحديد النوع لابد من الحصول على عينات، وقد تم التواصل مع العاملين في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان لتزويد متحف جامعة الملك سعود لمفصليات الأرجل بعينات من هذا البق للتأكد من نوعه، أفراد هذا الجنس تتغذى على جذور النباتات، ويرجع خروجه بهذه الأعداد الهائلة الى ما يسمى بالفوران للآفة وهو لا يحدث إلا إذا توفرت ظروف معينة مثالية تناسب فقس جميع البيض فيحدث فوران في تلك الآفة، وهذه الظروف قد لا تتكرر مرّة أخرى إلا بعد عدّة سنوات".

وتابع: "لكي نقول بمكافتحها من عدمه فيعتمد ذلك على الضرر الذي تحدثه؛ كأن تسبب ضرراً اقتصادياً؛ وإلا فلا داعي لمكافحتها منعاً للإخلال بالتوازن البيئي، لذلك يجب أولاً تعريف النوع تعريفًا صحيحًا ومن ثم تحديد الضرر الناتج عنها لكي يقال بالتوصية بالمكافحة من عدمها، ونريد أن نطمئن الناس في مثل هذه الحالات أن هذه الحشرة ليس لها علاقة بالصحة ولا تنقل أي مسبب مرضي للإنسان أو الحيوان".

جازان البق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد فورة أحد أنواعها بجازان.. رسالة طمأنة لمختص: "البق" لا تنقل أمراض
سبق

أوضح مختص، أن الحشرة التي ظهرت هذه الأيام في أحد محافظات جازان هي نوع من أنواع البق ولا علاقة لها بالصحة ولا تنقل أي مسبب مرضي للإنسان أو الحيوان.

وتفصيلاً، قال المشرف على متحف جامعة الملك سعود لمفصليات الأرجل بجامعة الملك سعود ومستشار وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور هذال بن محمد آل ظافر: "انتشرت هذه الأيام في منطقة جازان (أحد المسارحة) نوع من البق التابع لنصفية الأجنحة Hemiptera، وهذا البق يتبع لعائلة Cydnidae جنس Geotomus sp".

وأضاف: "لكن للتأكد من تعريف الجنس وتحديد النوع لابد من الحصول على عينات، وقد تم التواصل مع العاملين في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان لتزويد متحف جامعة الملك سعود لمفصليات الأرجل بعينات من هذا البق للتأكد من نوعه، أفراد هذا الجنس تتغذى على جذور النباتات، ويرجع خروجه بهذه الأعداد الهائلة الى ما يسمى بالفوران للآفة وهو لا يحدث إلا إذا توفرت ظروف معينة مثالية تناسب فقس جميع البيض فيحدث فوران في تلك الآفة، وهذه الظروف قد لا تتكرر مرّة أخرى إلا بعد عدّة سنوات".

وتابع: "لكي نقول بمكافتحها من عدمه فيعتمد ذلك على الضرر الذي تحدثه؛ كأن تسبب ضرراً اقتصادياً؛ وإلا فلا داعي لمكافحتها منعاً للإخلال بالتوازن البيئي، لذلك يجب أولاً تعريف النوع تعريفًا صحيحًا ومن ثم تحديد الضرر الناتج عنها لكي يقال بالتوصية بالمكافحة من عدمها، ونريد أن نطمئن الناس في مثل هذه الحالات أن هذه الحشرة ليس لها علاقة بالصحة ولا تنقل أي مسبب مرضي للإنسان أو الحيوان".

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
02:19 PM

بعد فورة أحد أنواعها بجازان.. رسالة طمأنة لمختص: "البق" لا تنقل أمراض

قال: ظروف مثالية تهيأت لخروجها ومكافتحها تعتمد على الضرر الذي تحدثه

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مسلّم الهواملة - الرياض
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أوضح مختص، أن الحشرة التي ظهرت هذه الأيام في أحد محافظات جازان هي نوع من أنواع البق ولا علاقة لها بالصحة ولا تنقل أي مسبب مرضي للإنسان أو الحيوان.

وتفصيلاً، قال المشرف على متحف جامعة الملك سعود لمفصليات الأرجل بجامعة الملك سعود ومستشار وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور هذال بن محمد آل ظافر: "انتشرت هذه الأيام في منطقة جازان (أحد المسارحة) نوع من البق التابع لنصفية الأجنحة Hemiptera، وهذا البق يتبع لعائلة Cydnidae جنس Geotomus sp".

وأضاف: "لكن للتأكد من تعريف الجنس وتحديد النوع لابد من الحصول على عينات، وقد تم التواصل مع العاملين في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان لتزويد متحف جامعة الملك سعود لمفصليات الأرجل بعينات من هذا البق للتأكد من نوعه، أفراد هذا الجنس تتغذى على جذور النباتات، ويرجع خروجه بهذه الأعداد الهائلة الى ما يسمى بالفوران للآفة وهو لا يحدث إلا إذا توفرت ظروف معينة مثالية تناسب فقس جميع البيض فيحدث فوران في تلك الآفة، وهذه الظروف قد لا تتكرر مرّة أخرى إلا بعد عدّة سنوات".

وتابع: "لكي نقول بمكافتحها من عدمه فيعتمد ذلك على الضرر الذي تحدثه؛ كأن تسبب ضرراً اقتصادياً؛ وإلا فلا داعي لمكافحتها منعاً للإخلال بالتوازن البيئي، لذلك يجب أولاً تعريف النوع تعريفًا صحيحًا ومن ثم تحديد الضرر الناتج عنها لكي يقال بالتوصية بالمكافحة من عدمها، ونريد أن نطمئن الناس في مثل هذه الحالات أن هذه الحشرة ليس لها علاقة بالصحة ولا تنقل أي مسبب مرضي للإنسان أو الحيوان".

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