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أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل صاحب الملعب المنحوت بجبال جازان

كرّم "الحريصي" والمتعاونين معه في الإنجاز

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء اليوم، المواطن محمد بن حربان الحريصي صاحب ملعب كرة القدم المنحوت بجبال الحشر التابعة لمحافظة الداير بني مالك التابعة للقطاع الجبلي بمنطقة جازان.
وشاهد عرضًا مرئيًّا عن الملعب المنحوت في الصخر، والذي يُعَد تحفة فنية ومعمارية لفتت الأنظار إليها، وتعكس ما يمتلكه أبناء المنطقة وغيرها من مناطق وطننا العزيز من قدرات ومواهب في شتى المجالات.
وكرّم أمير جازان بالنيابةً المواطن "حريصي"؛ منوهًا بجهوده والمشاركين والمتعاونين في إنجاز هذا المشروع الرياضي والمعماري المتميز؛ راجيًا العون والتوفيق للجميع.
حضر الاستقبال والتكريم: مديرُ جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي، ومحافظ الداير بني مالكً نايف بن لبده، وعدد من المسؤولين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل صاحب الملعب المنحوت بجبال جازان
سبق

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء اليوم، المواطن محمد بن حربان الحريصي صاحب ملعب كرة القدم المنحوت بجبال الحشر التابعة لمحافظة الداير بني مالك التابعة للقطاع الجبلي بمنطقة جازان.
وشاهد عرضًا مرئيًّا عن الملعب المنحوت في الصخر، والذي يُعَد تحفة فنية ومعمارية لفتت الأنظار إليها، وتعكس ما يمتلكه أبناء المنطقة وغيرها من مناطق وطننا العزيز من قدرات ومواهب في شتى المجالات.
وكرّم أمير جازان بالنيابةً المواطن "حريصي"؛ منوهًا بجهوده والمشاركين والمتعاونين في إنجاز هذا المشروع الرياضي والمعماري المتميز؛ راجيًا العون والتوفيق للجميع.
حضر الاستقبال والتكريم: مديرُ جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي، ومحافظ الداير بني مالكً نايف بن لبده، وعدد من المسؤولين.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
01:24 PM

أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل صاحب الملعب المنحوت بجبال جازان

كرّم "الحريصي" والمتعاونين معه في الإنجاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء اليوم، المواطن محمد بن حربان الحريصي صاحب ملعب كرة القدم المنحوت بجبال الحشر التابعة لمحافظة الداير بني مالك التابعة للقطاع الجبلي بمنطقة جازان.
وشاهد عرضًا مرئيًّا عن الملعب المنحوت في الصخر، والذي يُعَد تحفة فنية ومعمارية لفتت الأنظار إليها، وتعكس ما يمتلكه أبناء المنطقة وغيرها من مناطق وطننا العزيز من قدرات ومواهب في شتى المجالات.
وكرّم أمير جازان بالنيابةً المواطن "حريصي"؛ منوهًا بجهوده والمشاركين والمتعاونين في إنجاز هذا المشروع الرياضي والمعماري المتميز؛ راجيًا العون والتوفيق للجميع.
حضر الاستقبال والتكريم: مديرُ جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي، ومحافظ الداير بني مالكً نايف بن لبده، وعدد من المسؤولين.

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