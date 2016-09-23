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رئيس بوينج السعودية يهنئ القيادة والشعب في يوم الوطن 91

سلّط الضوء على مبادرة رفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين

رفع رئيس بوينج السعودية، المهندس أحمد عبدالقادر جزّار التهنئة إلى القيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 91.

وقال "جزار": باسمي ونيابة عن موظفي شركة بوينج في المملكة العربية السعودية، أتقدم بأصدق التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

وأضاف: أتقدم بالتهنئة لموظفي الشركة والشعب السعودي النبيل، داعياً المولى جلّت قدرته أن يديم على مملكتنا عزها ومجدها وأمنها وأمانها.

وأردف "جزار": لقد قدمت المملكة خطة استراتيجية طموحة مثلّت منظومة تطوير شاملة واحتوت على العديد من الاستراتيجيات والمشاريع والمبادرات.

وتابع: من هذه المبادرات تدشين منظومة النقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للشحن لتصل لـ4.5 مليون طن من البضائع، مما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وقال "جزار": تهدف الاستراتيجية لرفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين لتصل لـ 330 مليون مسافر، وذلك للمساهمة في تحقيق مستهدفات عددًا من القطاعات الطموحة مثل قطاع الحج والعمرة الذي يهدف لوصول 30 مليون حاج ومعتمر، وقطاع السياحة الذي يهدف لوصول 100 مليون سائح، كما تهدف لزيادة الوجهات الدولية لتصل لـ250 وجهة، كما تهدف أيضاً لتعزيز الشراكات بين مشغلي القطاعين العام والخاص.

وأضاف: في ظل التعافي المستمر لقطاع الطيران، سيوفر سوق النقل الجوي في المملكة فرصة قوية لتحقيق الكثير من المكاسب الاقتصادية مما سيعزز ازدهار سوق الطيران في المستقبل.

وأردف: نحن في بوينج نفخر بكوننا جزءاً لا يتجزأ من المملكة العربية السعودية، فعلاقتنا التاريخية مع المملكة تعود لأكثر من 76 عاماً، ونحن حريصون على دعم أهداف رؤية 2030 وتنمية قطاع الطيران والدفاع والفضاء من خلال زيادة استثماراتنا المحلية، وتوطين آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال تخصصنا، والتنوع في مشاريعنا مع الشركاء الوطنيين، والعمل على مشاريع صناعية عملاقة تساعد في خلق فرص وظيفية للشباب السعودي، والمساهمة في تقديم الدعم اللازم في المجتمعات التي تعمل فيها، اقتصاديًا واجتماعيًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس بوينج السعودية يهنئ القيادة والشعب في يوم الوطن 91
سبق

رفع رئيس بوينج السعودية، المهندس أحمد عبدالقادر جزّار التهنئة إلى القيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 91.

وقال "جزار": باسمي ونيابة عن موظفي شركة بوينج في المملكة العربية السعودية، أتقدم بأصدق التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

وأضاف: أتقدم بالتهنئة لموظفي الشركة والشعب السعودي النبيل، داعياً المولى جلّت قدرته أن يديم على مملكتنا عزها ومجدها وأمنها وأمانها.

وأردف "جزار": لقد قدمت المملكة خطة استراتيجية طموحة مثلّت منظومة تطوير شاملة واحتوت على العديد من الاستراتيجيات والمشاريع والمبادرات.

وتابع: من هذه المبادرات تدشين منظومة النقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للشحن لتصل لـ4.5 مليون طن من البضائع، مما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وقال "جزار": تهدف الاستراتيجية لرفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين لتصل لـ 330 مليون مسافر، وذلك للمساهمة في تحقيق مستهدفات عددًا من القطاعات الطموحة مثل قطاع الحج والعمرة الذي يهدف لوصول 30 مليون حاج ومعتمر، وقطاع السياحة الذي يهدف لوصول 100 مليون سائح، كما تهدف لزيادة الوجهات الدولية لتصل لـ250 وجهة، كما تهدف أيضاً لتعزيز الشراكات بين مشغلي القطاعين العام والخاص.

وأضاف: في ظل التعافي المستمر لقطاع الطيران، سيوفر سوق النقل الجوي في المملكة فرصة قوية لتحقيق الكثير من المكاسب الاقتصادية مما سيعزز ازدهار سوق الطيران في المستقبل.

وأردف: نحن في بوينج نفخر بكوننا جزءاً لا يتجزأ من المملكة العربية السعودية، فعلاقتنا التاريخية مع المملكة تعود لأكثر من 76 عاماً، ونحن حريصون على دعم أهداف رؤية 2030 وتنمية قطاع الطيران والدفاع والفضاء من خلال زيادة استثماراتنا المحلية، وتوطين آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال تخصصنا، والتنوع في مشاريعنا مع الشركاء الوطنيين، والعمل على مشاريع صناعية عملاقة تساعد في خلق فرص وظيفية للشباب السعودي، والمساهمة في تقديم الدعم اللازم في المجتمعات التي تعمل فيها، اقتصاديًا واجتماعيًا.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
03:26 PM

رئيس بوينج السعودية يهنئ القيادة والشعب في يوم الوطن 91

سلّط الضوء على مبادرة رفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رئيس بوينج السعودية، المهندس أحمد عبدالقادر جزّار التهنئة إلى القيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 91.

وقال "جزار": باسمي ونيابة عن موظفي شركة بوينج في المملكة العربية السعودية، أتقدم بأصدق التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

وأضاف: أتقدم بالتهنئة لموظفي الشركة والشعب السعودي النبيل، داعياً المولى جلّت قدرته أن يديم على مملكتنا عزها ومجدها وأمنها وأمانها.

وأردف "جزار": لقد قدمت المملكة خطة استراتيجية طموحة مثلّت منظومة تطوير شاملة واحتوت على العديد من الاستراتيجيات والمشاريع والمبادرات.

وتابع: من هذه المبادرات تدشين منظومة النقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للشحن لتصل لـ4.5 مليون طن من البضائع، مما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وقال "جزار": تهدف الاستراتيجية لرفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين لتصل لـ 330 مليون مسافر، وذلك للمساهمة في تحقيق مستهدفات عددًا من القطاعات الطموحة مثل قطاع الحج والعمرة الذي يهدف لوصول 30 مليون حاج ومعتمر، وقطاع السياحة الذي يهدف لوصول 100 مليون سائح، كما تهدف لزيادة الوجهات الدولية لتصل لـ250 وجهة، كما تهدف أيضاً لتعزيز الشراكات بين مشغلي القطاعين العام والخاص.

وأضاف: في ظل التعافي المستمر لقطاع الطيران، سيوفر سوق النقل الجوي في المملكة فرصة قوية لتحقيق الكثير من المكاسب الاقتصادية مما سيعزز ازدهار سوق الطيران في المستقبل.

وأردف: نحن في بوينج نفخر بكوننا جزءاً لا يتجزأ من المملكة العربية السعودية، فعلاقتنا التاريخية مع المملكة تعود لأكثر من 76 عاماً، ونحن حريصون على دعم أهداف رؤية 2030 وتنمية قطاع الطيران والدفاع والفضاء من خلال زيادة استثماراتنا المحلية، وتوطين آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال تخصصنا، والتنوع في مشاريعنا مع الشركاء الوطنيين، والعمل على مشاريع صناعية عملاقة تساعد في خلق فرص وظيفية للشباب السعودي، والمساهمة في تقديم الدعم اللازم في المجتمعات التي تعمل فيها، اقتصاديًا واجتماعيًا.

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