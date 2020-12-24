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بعد افتتاحها.. وصلة الدائري الرابع بمكة خارج تغطية الهاتف

مرتادو الطريق ناشدوا بضرورة إيجاد حل لعدم توفر شبكة اتصال في الموقع

ساهم افتتاح وصلة الدائري الرابع مع طريق المعيصم في تخفيف وتحرير حركة المركبات من المعيصم، ووصلا إلى طريق المدينة في مدة زمنية وجيزة، إلا أن انعدام الشبكة في الموقع رغم وجوده في داخل الأحياء السكنية واختفاء شبكة الجوال منه نهائيًا قد تكون دقائق حرجة في حال وقوع مكروه لا قدر الله؛ نظرًا لعدم توفر شبكة اتصال في الموقع.

وناشد مرتادو الطريق بضرورة إيجاد حل لهذا الانقطاع التام في الموقع لعدة كيلومترات، ثم تعود الشبكة تدريجيًا.

يذكر أن الطريق الجديد افتتح قبل عدة أيام بحضور أمين العاصمة المقدسة القويحص، والعقيد فوزي الأنصاري، والعقيد عبدالعزيز العتيبي.

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بعد افتتاحها.. وصلة الدائري الرابع بمكة خارج تغطية الهاتف
سبق

ساهم افتتاح وصلة الدائري الرابع مع طريق المعيصم في تخفيف وتحرير حركة المركبات من المعيصم، ووصلا إلى طريق المدينة في مدة زمنية وجيزة، إلا أن انعدام الشبكة في الموقع رغم وجوده في داخل الأحياء السكنية واختفاء شبكة الجوال منه نهائيًا قد تكون دقائق حرجة في حال وقوع مكروه لا قدر الله؛ نظرًا لعدم توفر شبكة اتصال في الموقع.

وناشد مرتادو الطريق بضرورة إيجاد حل لهذا الانقطاع التام في الموقع لعدة كيلومترات، ثم تعود الشبكة تدريجيًا.

يذكر أن الطريق الجديد افتتح قبل عدة أيام بحضور أمين العاصمة المقدسة القويحص، والعقيد فوزي الأنصاري، والعقيد عبدالعزيز العتيبي.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
07:35 PM

بعد افتتاحها.. وصلة الدائري الرابع بمكة خارج تغطية الهاتف

مرتادو الطريق ناشدوا بضرورة إيجاد حل لعدم توفر شبكة اتصال في الموقع

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
3
1,662

ساهم افتتاح وصلة الدائري الرابع مع طريق المعيصم في تخفيف وتحرير حركة المركبات من المعيصم، ووصلا إلى طريق المدينة في مدة زمنية وجيزة، إلا أن انعدام الشبكة في الموقع رغم وجوده في داخل الأحياء السكنية واختفاء شبكة الجوال منه نهائيًا قد تكون دقائق حرجة في حال وقوع مكروه لا قدر الله؛ نظرًا لعدم توفر شبكة اتصال في الموقع.

وناشد مرتادو الطريق بضرورة إيجاد حل لهذا الانقطاع التام في الموقع لعدة كيلومترات، ثم تعود الشبكة تدريجيًا.

يذكر أن الطريق الجديد افتتح قبل عدة أيام بحضور أمين العاصمة المقدسة القويحص، والعقيد فوزي الأنصاري، والعقيد عبدالعزيز العتيبي.

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142 مليون ..

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13,839
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