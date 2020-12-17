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تحريات شرطة الكعكية تطيح بشخصَيْن سرقا مركبة حديثة

الجريمة ارتُكبت باتفاق مستأجِر السيارة وأحد أرباب السوابق

كشفت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة لغز اختفاء مركبة من نوع لاندكروزر (موديل حديث)، وقبضت على الجانيَين في وقت قياسي، واتضح أن صاحب بلاغ السرقة هو الجاني.

ويدور سيناريو القضية عندما تقدَّم شخص ببلاغ إلى الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة الكعكية، عن تعرُّض مركبته المستأجرة للسرقة من أمام أحد الفنادق في غرب مكة بعد أن استأجرها من جدة.

وعلى الفور تم استقبال البلاغ، وتولى رجال التحريات والبحث بشرطة الكعكية ملف القضية، واتضح من خلال خبرة رجال الأمن أن المركبة لم تتعرض للسرقة، وإنما كان ذلك باتفاق بين مستأجِر المركبة وطرف آخر.

وتبيّن أن مستأجر المركبة أعطاها لأحد الأشخاص من أرباب السوابق؛ ليقوم بعمل نسخة لمفتاح المركبة، وبعد أن أعادها لصاحبه الذي اتفق معه على موقع السكن حضر الطرف الثاني، وقام بتشغيل المركبة، والهرب بها إلى خارج منطقة مكة المكرمة.

وتمكّن رجال البحث والتحري من القبض على مستأجر المركبة، ودل على الطرف الآخر، وتم القبض على الطرفَين، وتسليمهما إلى النيابة العامة.

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تحريات شرطة الكعكية تطيح بشخصَيْن سرقا مركبة حديثة
سبق

كشفت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة لغز اختفاء مركبة من نوع لاندكروزر (موديل حديث)، وقبضت على الجانيَين في وقت قياسي، واتضح أن صاحب بلاغ السرقة هو الجاني.

ويدور سيناريو القضية عندما تقدَّم شخص ببلاغ إلى الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة الكعكية، عن تعرُّض مركبته المستأجرة للسرقة من أمام أحد الفنادق في غرب مكة بعد أن استأجرها من جدة.

وعلى الفور تم استقبال البلاغ، وتولى رجال التحريات والبحث بشرطة الكعكية ملف القضية، واتضح من خلال خبرة رجال الأمن أن المركبة لم تتعرض للسرقة، وإنما كان ذلك باتفاق بين مستأجِر المركبة وطرف آخر.

وتبيّن أن مستأجر المركبة أعطاها لأحد الأشخاص من أرباب السوابق؛ ليقوم بعمل نسخة لمفتاح المركبة، وبعد أن أعادها لصاحبه الذي اتفق معه على موقع السكن حضر الطرف الثاني، وقام بتشغيل المركبة، والهرب بها إلى خارج منطقة مكة المكرمة.

وتمكّن رجال البحث والتحري من القبض على مستأجر المركبة، ودل على الطرف الآخر، وتم القبض على الطرفَين، وتسليمهما إلى النيابة العامة.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
12:43 AM

تحريات شرطة الكعكية تطيح بشخصَيْن سرقا مركبة حديثة

الجريمة ارتُكبت باتفاق مستأجِر السيارة وأحد أرباب السوابق

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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كشفت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة لغز اختفاء مركبة من نوع لاندكروزر (موديل حديث)، وقبضت على الجانيَين في وقت قياسي، واتضح أن صاحب بلاغ السرقة هو الجاني.

ويدور سيناريو القضية عندما تقدَّم شخص ببلاغ إلى الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة الكعكية، عن تعرُّض مركبته المستأجرة للسرقة من أمام أحد الفنادق في غرب مكة بعد أن استأجرها من جدة.

وعلى الفور تم استقبال البلاغ، وتولى رجال التحريات والبحث بشرطة الكعكية ملف القضية، واتضح من خلال خبرة رجال الأمن أن المركبة لم تتعرض للسرقة، وإنما كان ذلك باتفاق بين مستأجِر المركبة وطرف آخر.

وتبيّن أن مستأجر المركبة أعطاها لأحد الأشخاص من أرباب السوابق؛ ليقوم بعمل نسخة لمفتاح المركبة، وبعد أن أعادها لصاحبه الذي اتفق معه على موقع السكن حضر الطرف الثاني، وقام بتشغيل المركبة، والهرب بها إلى خارج منطقة مكة المكرمة.

وتمكّن رجال البحث والتحري من القبض على مستأجر المركبة، ودل على الطرف الآخر، وتم القبض على الطرفَين، وتسليمهما إلى النيابة العامة.

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