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"السعودية للكهرباء" تستعرض 230 فرصة استثمارية في غرفة المدينة

خلال ورشة افتراضية بعنوان "برنامج بناء لتوطين الصناعات الكهربائية"

استعرضت الشركة السعودية للكهرباء عدداً من الفرص الاستثمارية في الصناعات الكهربائية، ومبادرات التوطين وإجراءات التسجيل والتأهيل للمقاولين والمصنّعين المحليين من خلال ورشة افتراضية مع الغرفة التجارية في المدينة المنورة، عُقدت بعنوان "برنامج بناء لتوطين الصناعات الكهربائية، وآلية التسجيل والتأهيل بالشركة السعودية للكهرباء"، وحضرها عدد من المختصين والمهتمين ورجال الأعمال.

وسلط المختصون في الشركة الضوء على برنامج "بناء" والأهداف والتطلعات التي تطمح "السعودية للكهرباء" إلى تحقيقها خلال المدة المقبلة من خلال البرنامج، وأبرز الإنجازات التي أسهمت في توطين عدد من المعدات والصناعات الكهربائية.

وذكرت "السعودية للكهرباء" أن لديها فرصاً استثمارية عدة يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال الاستفادة منها في ظل تقديم الشركة ميزة تنافسية حسب نسب المحتوى المحلي للمنتجات بنسبة تصل إلى 10 في المائة، بهدف دعم وتشجيع المقاولين والمصنعين والموردين، وللإسهام في زيادة المحتوى المحلي للصناعات الكهربائية.

وتم عرض كتيب الفرص الاستثمارية الذي يحتوي على أكثر من 230 فرصة استثمارية، كما تم شرح آليات التسجيل والتأهيل.

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"السعودية للكهرباء" تستعرض 230 فرصة استثمارية في غرفة المدينة
سبق

استعرضت الشركة السعودية للكهرباء عدداً من الفرص الاستثمارية في الصناعات الكهربائية، ومبادرات التوطين وإجراءات التسجيل والتأهيل للمقاولين والمصنّعين المحليين من خلال ورشة افتراضية مع الغرفة التجارية في المدينة المنورة، عُقدت بعنوان "برنامج بناء لتوطين الصناعات الكهربائية، وآلية التسجيل والتأهيل بالشركة السعودية للكهرباء"، وحضرها عدد من المختصين والمهتمين ورجال الأعمال.

وسلط المختصون في الشركة الضوء على برنامج "بناء" والأهداف والتطلعات التي تطمح "السعودية للكهرباء" إلى تحقيقها خلال المدة المقبلة من خلال البرنامج، وأبرز الإنجازات التي أسهمت في توطين عدد من المعدات والصناعات الكهربائية.

وذكرت "السعودية للكهرباء" أن لديها فرصاً استثمارية عدة يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال الاستفادة منها في ظل تقديم الشركة ميزة تنافسية حسب نسب المحتوى المحلي للمنتجات بنسبة تصل إلى 10 في المائة، بهدف دعم وتشجيع المقاولين والمصنعين والموردين، وللإسهام في زيادة المحتوى المحلي للصناعات الكهربائية.

وتم عرض كتيب الفرص الاستثمارية الذي يحتوي على أكثر من 230 فرصة استثمارية، كما تم شرح آليات التسجيل والتأهيل.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
03:57 PM

"السعودية للكهرباء" تستعرض 230 فرصة استثمارية في غرفة المدينة

خلال ورشة افتراضية بعنوان "برنامج بناء لتوطين الصناعات الكهربائية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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استعرضت الشركة السعودية للكهرباء عدداً من الفرص الاستثمارية في الصناعات الكهربائية، ومبادرات التوطين وإجراءات التسجيل والتأهيل للمقاولين والمصنّعين المحليين من خلال ورشة افتراضية مع الغرفة التجارية في المدينة المنورة، عُقدت بعنوان "برنامج بناء لتوطين الصناعات الكهربائية، وآلية التسجيل والتأهيل بالشركة السعودية للكهرباء"، وحضرها عدد من المختصين والمهتمين ورجال الأعمال.

وسلط المختصون في الشركة الضوء على برنامج "بناء" والأهداف والتطلعات التي تطمح "السعودية للكهرباء" إلى تحقيقها خلال المدة المقبلة من خلال البرنامج، وأبرز الإنجازات التي أسهمت في توطين عدد من المعدات والصناعات الكهربائية.

وذكرت "السعودية للكهرباء" أن لديها فرصاً استثمارية عدة يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال الاستفادة منها في ظل تقديم الشركة ميزة تنافسية حسب نسب المحتوى المحلي للمنتجات بنسبة تصل إلى 10 في المائة، بهدف دعم وتشجيع المقاولين والمصنعين والموردين، وللإسهام في زيادة المحتوى المحلي للصناعات الكهربائية.

وتم عرض كتيب الفرص الاستثمارية الذي يحتوي على أكثر من 230 فرصة استثمارية، كما تم شرح آليات التسجيل والتأهيل.

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