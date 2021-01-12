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الإمارات تسجل 3243 إصابة بكورونا و810 حالات في العراق.. خلال يوم واحد

سجلت الإمارات 3243 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات المسجلة 236.225 حالة، فيما سجلت 6 حالات وفاة جراء الفيروس ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 717 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بأنه تم شفاء 2195 حالة جديدة لمصابين ليصل مجموع حالات الشفاء 210.561 حالة.

العراق
سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 810 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 604549 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 128911, فيما تم تسجيل 1806 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 560583 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 31055, منهم 130 يرقدون في غرف العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 3243 إصابة بكورونا و810 حالات في العراق.. خلال يوم واحد
سبق

سجلت الإمارات 3243 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات المسجلة 236.225 حالة، فيما سجلت 6 حالات وفاة جراء الفيروس ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 717 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بأنه تم شفاء 2195 حالة جديدة لمصابين ليصل مجموع حالات الشفاء 210.561 حالة.

العراق
سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 810 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 604549 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 128911, فيما تم تسجيل 1806 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 560583 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 31055, منهم 130 يرقدون في غرف العناية المركزة.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
07:11 PM

الإمارات تسجل 3243 إصابة بكورونا و810 حالات في العراق.. خلال يوم واحد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الإمارات 3243 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات المسجلة 236.225 حالة، فيما سجلت 6 حالات وفاة جراء الفيروس ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 717 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بأنه تم شفاء 2195 حالة جديدة لمصابين ليصل مجموع حالات الشفاء 210.561 حالة.

العراق
سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 810 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 604549 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 128911, فيما تم تسجيل 1806 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 560583 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 31055, منهم 130 يرقدون في غرف العناية المركزة.

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