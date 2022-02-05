نجحت قبل قليل فِرق الإنقاذ في إخراج "الطفل ريان أورام" من البئر التي علق فيها بعد سقوطه بداخلها قبل خمسة أيام. وكان الحدث قد لقي اهتمامًا كبيرًا من وسائل الإعلام العربية والعالمية، وتابع الملايين جهود إخراجه في بث مباشر.

النجاح في إخراج "الطفل ريان" من البئر العالق فيها منذ خمسة أيام صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-05 نجحت قبل قليل فِرق الإنقاذ في إخراج "الطفل ريان أورام" من البئر التي علق فيها بعد سقوطه بداخلها قبل خمسة أيام.



وكان الحدث قد لقي اهتمامًا كبيرًا من وسائل الإعلام العربية والعالمية، وتابع الملايين جهود إخراجه في بث مباشر.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443 11:33 PM

النجاح في إخراج "الطفل ريان" من البئر العالق فيها منذ خمسة أيام





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نجحت قبل قليل فِرق الإنقاذ في إخراج "الطفل ريان أورام" من البئر التي علق فيها بعد سقوطه بداخلها قبل خمسة أيام.



وكان الحدث قد لقي اهتمامًا كبيرًا من وسائل الإعلام العربية والعالمية، وتابع الملايين جهود إخراجه في بث مباشر.