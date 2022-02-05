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الديوان الملكي المغربي يعلن وفاة الطفل ريان

النجاح في إخراج "الطفل ريان" من البئر العالق فيها منذ خمسة أيام

نجحت قبل قليل فِرق الإنقاذ في إخراج "الطفل ريان أورام" من البئر التي علق فيها بعد سقوطه بداخلها قبل خمسة أيام.

وكان الحدث قد لقي اهتمامًا كبيرًا من وسائل الإعلام العربية والعالمية، وتابع الملايين جهود إخراجه في بث مباشر.

إنقاذ الطفل ريان المغرب شفشاون ريان البئر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النجاح في إخراج "الطفل ريان" من البئر العالق فيها منذ خمسة أيام
سبق

نجحت قبل قليل فِرق الإنقاذ في إخراج "الطفل ريان أورام" من البئر التي علق فيها بعد سقوطه بداخلها قبل خمسة أيام.

وكان الحدث قد لقي اهتمامًا كبيرًا من وسائل الإعلام العربية والعالمية، وتابع الملايين جهود إخراجه في بث مباشر.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
11:33 PM

النجاح في إخراج "الطفل ريان" من البئر العالق فيها منذ خمسة أيام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
17
26,612

نجحت قبل قليل فِرق الإنقاذ في إخراج "الطفل ريان أورام" من البئر التي علق فيها بعد سقوطه بداخلها قبل خمسة أيام.

وكان الحدث قد لقي اهتمامًا كبيرًا من وسائل الإعلام العربية والعالمية، وتابع الملايين جهود إخراجه في بث مباشر.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,255
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,229
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
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38 مليار ..

38 مليار ..

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