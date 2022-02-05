النجاح في إخراج "الطفل ريان" من البئر العالق فيها منذ خمسة أيام

نجحت قبل قليل فِرق الإنقاذ في إخراج "الطفل ريان أورام" من البئر التي علق فيها بعد سقوطه بداخلها قبل خمسة أيام.
وكان الحدث قد لقي اهتمامًا كبيرًا من وسائل الإعلام العربية والعالمية، وتابع الملايين جهود إخراجه في بث مباشر.
نجحت قبل قليل فِرق الإنقاذ في إخراج "الطفل ريان أورام" من البئر التي علق فيها بعد سقوطه بداخلها قبل خمسة أيام.
وكان الحدث قد لقي اهتمامًا كبيرًا من وسائل الإعلام العربية والعالمية، وتابع الملايين جهود إخراجه في بث مباشر.
إنقاذ الطفل ريان المغرب شفشاون ريان البئر
نجحت قبل قليل فِرق الإنقاذ في إخراج "الطفل ريان أورام" من البئر التي علق فيها بعد سقوطه بداخلها قبل خمسة أيام.
وكان الحدث قد لقي اهتمامًا كبيرًا من وسائل الإعلام العربية والعالمية، وتابع الملايين جهود إخراجه في بث مباشر.
نجحت قبل قليل فِرق الإنقاذ في إخراج "الطفل ريان أورام" من البئر التي علق فيها بعد سقوطه بداخلها قبل خمسة أيام.
وكان الحدث قد لقي اهتمامًا كبيرًا من وسائل الإعلام العربية والعالمية، وتابع الملايين جهود إخراجه في بث مباشر.