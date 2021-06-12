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لليوم الثاني على التوالي.. تواصل البحث عن مفقود وادي الحائر

طفل بعمر 7 سنوات سقط في الوادي الحائر منذ الخميس الماضي

تصوير محمد هلال: تواصل فرق الدفاع المدني وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، عمليات البحث عن مفقود وادي الحائر لليوم الثاني على التوالي، وشارك في البحث فرق من الغواصين التابعة للدفاع المدني، وطائرات بدون طيار.

وكان طفل يبلغ من العمر 7 سنوات سقط في وادي الحائر بالقرب من مزاد تشاليح الحائر، منذ الخميس الماضي، وبحسب المصادر: فإنهم أثناء تنزههم بالقرب من الوادي سقط ابنهم، وحاول والده إنقاذه لكنه لم يستطع.

وفور تلقي فِرق الدفاع المدني بالرياض البلاغَ باشرت عمليات البحث عن الطفل، بمشاركة فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، ولا تزال أعمال البحث قائمة حتى الآن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لليوم الثاني على التوالي.. تواصل البحث عن مفقود وادي الحائر
سبق

تصوير محمد هلال: تواصل فرق الدفاع المدني وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، عمليات البحث عن مفقود وادي الحائر لليوم الثاني على التوالي، وشارك في البحث فرق من الغواصين التابعة للدفاع المدني، وطائرات بدون طيار.

وكان طفل يبلغ من العمر 7 سنوات سقط في وادي الحائر بالقرب من مزاد تشاليح الحائر، منذ الخميس الماضي، وبحسب المصادر: فإنهم أثناء تنزههم بالقرب من الوادي سقط ابنهم، وحاول والده إنقاذه لكنه لم يستطع.

وفور تلقي فِرق الدفاع المدني بالرياض البلاغَ باشرت عمليات البحث عن الطفل، بمشاركة فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، ولا تزال أعمال البحث قائمة حتى الآن.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
10:54 AM

لليوم الثاني على التوالي.. تواصل البحث عن مفقود وادي الحائر

طفل بعمر 7 سنوات سقط في الوادي الحائر منذ الخميس الماضي

A A A
ذياب الشمري - الرياض
9
11,406

تصوير محمد هلال: تواصل فرق الدفاع المدني وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، عمليات البحث عن مفقود وادي الحائر لليوم الثاني على التوالي، وشارك في البحث فرق من الغواصين التابعة للدفاع المدني، وطائرات بدون طيار.

وكان طفل يبلغ من العمر 7 سنوات سقط في وادي الحائر بالقرب من مزاد تشاليح الحائر، منذ الخميس الماضي، وبحسب المصادر: فإنهم أثناء تنزههم بالقرب من الوادي سقط ابنهم، وحاول والده إنقاذه لكنه لم يستطع.

وفور تلقي فِرق الدفاع المدني بالرياض البلاغَ باشرت عمليات البحث عن الطفل، بمشاركة فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، ولا تزال أعمال البحث قائمة حتى الآن.

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