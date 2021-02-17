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"بايدن": تحدثت مع كل الرؤساء الأمريكيين السابقين.. إلا واحداً

خلال كلمة له بلقاء مع الجمهور في ميلووكي بولاية ويسكونسن

صرّح الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن؛ بأنه تحدث بالهاتف مع جميع أسلافه الأحياء، باستثناء واحد منهم!

وفي كلمة خلال لقاء مع الجمهور في ميلووكي بولاية ويسكونسن، ردّ بايدن بالإيجاب عن سؤال حول اتصاله مع الرؤساء الأمريكيين السابقين الموجودين على قيد الحياة، وأضاف: "نعم جميعهم رفعوا السماعة أو اتصلوا بي بأنفسهم، باستثناء واحد فقط".

وبحسب "روسيا اليوم" رفض الرئيس الأمريكي الحالي، الكشف عن أسماء الرؤساء السابقين الذين تحدث معهم بالهاتف، مبرراً ذلك بالطابع الشخصي لهذه الاتصالات.

في الوقت الراهن، يوجد خمسة رؤساء أمريكيين سابقين على قيد الحياة وهم: جيمي كارتر، وبيل كلينتون، وجورج بوش الابن، وباراك أوباما، ودونالد ترامب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بايدن": تحدثت مع كل الرؤساء الأمريكيين السابقين.. إلا واحداً
سبق

صرّح الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن؛ بأنه تحدث بالهاتف مع جميع أسلافه الأحياء، باستثناء واحد منهم!

وفي كلمة خلال لقاء مع الجمهور في ميلووكي بولاية ويسكونسن، ردّ بايدن بالإيجاب عن سؤال حول اتصاله مع الرؤساء الأمريكيين السابقين الموجودين على قيد الحياة، وأضاف: "نعم جميعهم رفعوا السماعة أو اتصلوا بي بأنفسهم، باستثناء واحد فقط".

وبحسب "روسيا اليوم" رفض الرئيس الأمريكي الحالي، الكشف عن أسماء الرؤساء السابقين الذين تحدث معهم بالهاتف، مبرراً ذلك بالطابع الشخصي لهذه الاتصالات.

في الوقت الراهن، يوجد خمسة رؤساء أمريكيين سابقين على قيد الحياة وهم: جيمي كارتر، وبيل كلينتون، وجورج بوش الابن، وباراك أوباما، ودونالد ترامب.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
09:04 AM

"بايدن": تحدثت مع كل الرؤساء الأمريكيين السابقين.. إلا واحداً

خلال كلمة له بلقاء مع الجمهور في ميلووكي بولاية ويسكونسن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صرّح الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن؛ بأنه تحدث بالهاتف مع جميع أسلافه الأحياء، باستثناء واحد منهم!

وفي كلمة خلال لقاء مع الجمهور في ميلووكي بولاية ويسكونسن، ردّ بايدن بالإيجاب عن سؤال حول اتصاله مع الرؤساء الأمريكيين السابقين الموجودين على قيد الحياة، وأضاف: "نعم جميعهم رفعوا السماعة أو اتصلوا بي بأنفسهم، باستثناء واحد فقط".

وبحسب "روسيا اليوم" رفض الرئيس الأمريكي الحالي، الكشف عن أسماء الرؤساء السابقين الذين تحدث معهم بالهاتف، مبرراً ذلك بالطابع الشخصي لهذه الاتصالات.

في الوقت الراهن، يوجد خمسة رؤساء أمريكيين سابقين على قيد الحياة وهم: جيمي كارتر، وبيل كلينتون، وجورج بوش الابن، وباراك أوباما، ودونالد ترامب.

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