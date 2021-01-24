أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 24 يناير 2022، تسجيل 4838 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 657192 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 6296 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 606130 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8922 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 705 حالة.
"الصحة": تسجيل 4838 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 6296 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 24 يناير 2022، تسجيل 4838 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 657192 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 6296 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 606130 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8922 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 705 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 24 يناير 2022، تسجيل 4838 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 657192 حالة.
"الصحة": تسجيل 4838 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 6296 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 24 يناير 2022، تسجيل 4838 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 657192 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 6296 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 606130 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8922 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 705 حالة.