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الجيش اليمني يصد هجوماً للانقلابيين في جنوب "حيس" بالحديدة

قوات تابعة للواء 7 عمالقة استطاعت شنّ ضربة معاكسة

أحبط الجيش الوطني اليمني محاولة تقدم لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، إلى ‏مواقعه في مديرية حيس ـ جنوبي محافظة الحديدة.

وقال مصدر ميداني يمني، إن محاولة التقدم جاءت عقب هجوم شنّته الميليشيا مستهدفة به ‏مواقع الجيش جنوبي حيس.

وأضاف: قوات تابعة للواء 7 عمالقة تصدّت للهجوم وشنّت هجوماً معاكساً من جهتين، ‏وأجبرت المهاجمين على الاحتماء بجبل المجاعشة باتجاه مناطق سقم.‏

وكان الجيش قد دفع بتعزيزات كبيرة إلى مديرية التحيتا في جنوب الحديدة، في ‏إطار ‏الاستعدادات التي يجريها لتحريرها بالكامل والتحرك صوب مدينة زبيد.

وقال القائد العسكري لقوات المقاومة التهامية العقيد الركن أحمد الكوكباني: عملية ‏تحرير ‏مديرية التحيتا وزبيد ستسهل من معركة تحرير مدينة الحديدة ومينائها وستقطع ‏خطوط ‏إمداد ‏الميليشيا الحوثية من زبيد إلى التحيتا والجراحي وتأمين خطوط إمداد القوات ‏المُشتركة ‏في ‏عملية التحرير عبر الخط الساحلي .

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الجيش اليمني يصد هجوماً للانقلابيين في جنوب "حيس" بالحديدة
سبق

أحبط الجيش الوطني اليمني محاولة تقدم لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، إلى ‏مواقعه في مديرية حيس ـ جنوبي محافظة الحديدة.

وقال مصدر ميداني يمني، إن محاولة التقدم جاءت عقب هجوم شنّته الميليشيا مستهدفة به ‏مواقع الجيش جنوبي حيس.

وأضاف: قوات تابعة للواء 7 عمالقة تصدّت للهجوم وشنّت هجوماً معاكساً من جهتين، ‏وأجبرت المهاجمين على الاحتماء بجبل المجاعشة باتجاه مناطق سقم.‏

وكان الجيش قد دفع بتعزيزات كبيرة إلى مديرية التحيتا في جنوب الحديدة، في ‏إطار ‏الاستعدادات التي يجريها لتحريرها بالكامل والتحرك صوب مدينة زبيد.

وقال القائد العسكري لقوات المقاومة التهامية العقيد الركن أحمد الكوكباني: عملية ‏تحرير ‏مديرية التحيتا وزبيد ستسهل من معركة تحرير مدينة الحديدة ومينائها وستقطع ‏خطوط ‏إمداد ‏الميليشيا الحوثية من زبيد إلى التحيتا والجراحي وتأمين خطوط إمداد القوات ‏المُشتركة ‏في ‏عملية التحرير عبر الخط الساحلي .

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
03:39 PM

الجيش اليمني يصد هجوماً للانقلابيين في جنوب "حيس" بالحديدة

قوات تابعة للواء 7 عمالقة استطاعت شنّ ضربة معاكسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أحبط الجيش الوطني اليمني محاولة تقدم لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، إلى ‏مواقعه في مديرية حيس ـ جنوبي محافظة الحديدة.

وقال مصدر ميداني يمني، إن محاولة التقدم جاءت عقب هجوم شنّته الميليشيا مستهدفة به ‏مواقع الجيش جنوبي حيس.

وأضاف: قوات تابعة للواء 7 عمالقة تصدّت للهجوم وشنّت هجوماً معاكساً من جهتين، ‏وأجبرت المهاجمين على الاحتماء بجبل المجاعشة باتجاه مناطق سقم.‏

وكان الجيش قد دفع بتعزيزات كبيرة إلى مديرية التحيتا في جنوب الحديدة، في ‏إطار ‏الاستعدادات التي يجريها لتحريرها بالكامل والتحرك صوب مدينة زبيد.

وقال القائد العسكري لقوات المقاومة التهامية العقيد الركن أحمد الكوكباني: عملية ‏تحرير ‏مديرية التحيتا وزبيد ستسهل من معركة تحرير مدينة الحديدة ومينائها وستقطع ‏خطوط ‏إمداد ‏الميليشيا الحوثية من زبيد إلى التحيتا والجراحي وتأمين خطوط إمداد القوات ‏المُشتركة ‏في ‏عملية التحرير عبر الخط الساحلي .

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