الجيش اليمني يصد هجوماً للانقلابيين في جنوب "حيس" بالحديدة
قوات تابعة للواء 7 عمالقة استطاعت شنّ ضربة معاكسة
أحبط الجيش الوطني اليمني محاولة تقدم لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، إلى مواقعه في مديرية حيس ـ جنوبي محافظة الحديدة.
وقال مصدر ميداني يمني، إن محاولة التقدم جاءت عقب هجوم شنّته الميليشيا مستهدفة به مواقع الجيش جنوبي حيس.
وأضاف: قوات تابعة للواء 7 عمالقة تصدّت للهجوم وشنّت هجوماً معاكساً من جهتين، وأجبرت المهاجمين على الاحتماء بجبل المجاعشة باتجاه مناطق سقم.
وكان الجيش قد دفع بتعزيزات كبيرة إلى مديرية التحيتا في جنوب الحديدة، في إطار الاستعدادات التي يجريها لتحريرها بالكامل والتحرك صوب مدينة زبيد.
وقال القائد العسكري لقوات المقاومة التهامية العقيد الركن أحمد الكوكباني: عملية تحرير مديرية التحيتا وزبيد ستسهل من معركة تحرير مدينة الحديدة ومينائها وستقطع خطوط إمداد الميليشيا الحوثية من زبيد إلى التحيتا والجراحي وتأمين خطوط إمداد القوات المُشتركة في عملية التحرير عبر الخط الساحلي .
الجيش اليمني يصد هجوماً للانقلابيين في جنوب "حيس" بالحديدة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2018-07-06
أحبط الجيش الوطني اليمني محاولة تقدم لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، إلى مواقعه في مديرية حيس ـ جنوبي محافظة الحديدة.
وقال مصدر ميداني يمني، إن محاولة التقدم جاءت عقب هجوم شنّته الميليشيا مستهدفة به مواقع الجيش جنوبي حيس.
وأضاف: قوات تابعة للواء 7 عمالقة تصدّت للهجوم وشنّت هجوماً معاكساً من جهتين، وأجبرت المهاجمين على الاحتماء بجبل المجاعشة باتجاه مناطق سقم.
وكان الجيش قد دفع بتعزيزات كبيرة إلى مديرية التحيتا في جنوب الحديدة، في إطار الاستعدادات التي يجريها لتحريرها بالكامل والتحرك صوب مدينة زبيد.
وقال القائد العسكري لقوات المقاومة التهامية العقيد الركن أحمد الكوكباني: عملية تحرير مديرية التحيتا وزبيد ستسهل من معركة تحرير مدينة الحديدة ومينائها وستقطع خطوط إمداد الميليشيا الحوثية من زبيد إلى التحيتا والجراحي وتأمين خطوط إمداد القوات المُشتركة في عملية التحرير عبر الخط الساحلي .
06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
03:39 PM
الجيش اليمني يصد هجوماً للانقلابيين في جنوب "حيس" بالحديدة
أحبط الجيش الوطني اليمني محاولة تقدم لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، إلى مواقعه في مديرية حيس ـ جنوبي محافظة الحديدة.
وقال مصدر ميداني يمني، إن محاولة التقدم جاءت عقب هجوم شنّته الميليشيا مستهدفة به مواقع الجيش جنوبي حيس.
وأضاف: قوات تابعة للواء 7 عمالقة تصدّت للهجوم وشنّت هجوماً معاكساً من جهتين، وأجبرت المهاجمين على الاحتماء بجبل المجاعشة باتجاه مناطق سقم.
وكان الجيش قد دفع بتعزيزات كبيرة إلى مديرية التحيتا في جنوب الحديدة، في إطار الاستعدادات التي يجريها لتحريرها بالكامل والتحرك صوب مدينة زبيد.
وقال القائد العسكري لقوات المقاومة التهامية العقيد الركن أحمد الكوكباني: عملية تحرير مديرية التحيتا وزبيد ستسهل من معركة تحرير مدينة الحديدة ومينائها وستقطع خطوط إمداد الميليشيا الحوثية من زبيد إلى التحيتا والجراحي وتأمين خطوط إمداد القوات المُشتركة في عملية التحرير عبر الخط الساحلي .