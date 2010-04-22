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"الأرصاد": تقلبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة

يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحب غالبًا بزخات من البرد

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس، يفيد بفرص هطول أمطار رعدية "ربيعية" على معظم مناطق المملكة, حيث يتوقع هطول أمطار رعدية "متوسطة إلى غزيرة"، التي تصحب غالبًا بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى 45 كيلو مترًا في الساعة أو أكثر تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأوضح المركز أن الفرصة مهيأة - بمشيئة الله تعالى - لهطول أمطار رعدية يبدأ تأثيرها ابتداءً من يوم الجمعة إلى الثلاثاء على منطقة عسير، ومنطقة الباحة ومنطقة جازان، ومنطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، والمحافظات الساحلية لتلك المناطق، ولا يستبعد أن تتسبب الأمطار الغزيرة في تشكيل السيول على أجزاء من تلك المناطق.

كما يتوقع أن يمتد تأثير الأمطار يوم "الجمعة حتى الأحد" لتكون خفيفة إلى متوسطة على الحدود الشمالية، ومنطقة الجوف، ومنطقة تبوك.

ويمتد تأثير الحالة المطرية ابتداءً من يوم السبت حتى يوم الثلاثاء ليشمل منطقة حائل، ومنطقة القصيم بأمطار "متوسطة قد تصل إلى الغزارة"، كما تكون الأمطار المتوسطة في مجملها على الأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض وشمال المنطقة الشرقية، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الشرقية والجنوبية لمنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء - بمشيئة الله تعالى-.

وأشار المركز الوطني إلى أن التوقعات الأولية - بمشيئة الله - تشير إلى فرص استمرار الأمطار على بعض المناطق حتى نهاية الأسبوع القادم، حيث سيتم التنويه عن ذلك في تقرير إلحاقي بإذن الله.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بجميع المواطنين عدم المخاطرة والخروج لمشاهدة جريان الأودية والسباحة في التجمعات المائية الناتجة عنها وذلك تلافيًا لوقوع حوادث الغرق المميتة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": تقلبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس، يفيد بفرص هطول أمطار رعدية "ربيعية" على معظم مناطق المملكة, حيث يتوقع هطول أمطار رعدية "متوسطة إلى غزيرة"، التي تصحب غالبًا بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى 45 كيلو مترًا في الساعة أو أكثر تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأوضح المركز أن الفرصة مهيأة - بمشيئة الله تعالى - لهطول أمطار رعدية يبدأ تأثيرها ابتداءً من يوم الجمعة إلى الثلاثاء على منطقة عسير، ومنطقة الباحة ومنطقة جازان، ومنطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، والمحافظات الساحلية لتلك المناطق، ولا يستبعد أن تتسبب الأمطار الغزيرة في تشكيل السيول على أجزاء من تلك المناطق.

كما يتوقع أن يمتد تأثير الأمطار يوم "الجمعة حتى الأحد" لتكون خفيفة إلى متوسطة على الحدود الشمالية، ومنطقة الجوف، ومنطقة تبوك.

ويمتد تأثير الحالة المطرية ابتداءً من يوم السبت حتى يوم الثلاثاء ليشمل منطقة حائل، ومنطقة القصيم بأمطار "متوسطة قد تصل إلى الغزارة"، كما تكون الأمطار المتوسطة في مجملها على الأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض وشمال المنطقة الشرقية، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الشرقية والجنوبية لمنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء - بمشيئة الله تعالى-.

وأشار المركز الوطني إلى أن التوقعات الأولية - بمشيئة الله - تشير إلى فرص استمرار الأمطار على بعض المناطق حتى نهاية الأسبوع القادم، حيث سيتم التنويه عن ذلك في تقرير إلحاقي بإذن الله.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بجميع المواطنين عدم المخاطرة والخروج لمشاهدة جريان الأودية والسباحة في التجمعات المائية الناتجة عنها وذلك تلافيًا لوقوع حوادث الغرق المميتة.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
10:33 PM

"الأرصاد": تقلبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة

يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحب غالبًا بزخات من البرد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس، يفيد بفرص هطول أمطار رعدية "ربيعية" على معظم مناطق المملكة, حيث يتوقع هطول أمطار رعدية "متوسطة إلى غزيرة"، التي تصحب غالبًا بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى 45 كيلو مترًا في الساعة أو أكثر تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأوضح المركز أن الفرصة مهيأة - بمشيئة الله تعالى - لهطول أمطار رعدية يبدأ تأثيرها ابتداءً من يوم الجمعة إلى الثلاثاء على منطقة عسير، ومنطقة الباحة ومنطقة جازان، ومنطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، والمحافظات الساحلية لتلك المناطق، ولا يستبعد أن تتسبب الأمطار الغزيرة في تشكيل السيول على أجزاء من تلك المناطق.

كما يتوقع أن يمتد تأثير الأمطار يوم "الجمعة حتى الأحد" لتكون خفيفة إلى متوسطة على الحدود الشمالية، ومنطقة الجوف، ومنطقة تبوك.

ويمتد تأثير الحالة المطرية ابتداءً من يوم السبت حتى يوم الثلاثاء ليشمل منطقة حائل، ومنطقة القصيم بأمطار "متوسطة قد تصل إلى الغزارة"، كما تكون الأمطار المتوسطة في مجملها على الأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض وشمال المنطقة الشرقية، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الشرقية والجنوبية لمنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء - بمشيئة الله تعالى-.

وأشار المركز الوطني إلى أن التوقعات الأولية - بمشيئة الله - تشير إلى فرص استمرار الأمطار على بعض المناطق حتى نهاية الأسبوع القادم، حيث سيتم التنويه عن ذلك في تقرير إلحاقي بإذن الله.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بجميع المواطنين عدم المخاطرة والخروج لمشاهدة جريان الأودية والسباحة في التجمعات المائية الناتجة عنها وذلك تلافيًا لوقوع حوادث الغرق المميتة.

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