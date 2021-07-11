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الحقيل عن المخطط الإعلاني للرياض: يواكب الإستراتيجية التي أعلن ملامحها ولي العهد

قال: الاعتماد يأتي تفعيلاً لإستراتيجية #الإعلانات_الخارجية ويهدف إلى رفع جمالية المدينة

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم، اعتماد المخطط الإعلاني لمدينة #الرياض، موضحاً أن ذلك يأتي تفعيلاً لإستراتيجية #الإعلانات_الخارجية.

وقال الوزير عبر حسابه في تويتر: تفعيلاً لإستراتيجية #الإعلانات_الخارجية، يسرنا الإعلان عن اعتماد المخطط الإعلاني لمدينة #الرياض، الذي يهدف إلى رفع جمالية المدينة ومواكبة الخطط والأهداف الطموحة لإستراتيجية الرياض التي أعلن ملامحها سمو سيدي #ولي_العهد في الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.

وكانت قد اعتمدت أمانة منطقة الرياض المخطط الإعلاني للعاصمة الذي تمّ إعداده في ضوء إستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، والتي تضمنت عدداً من المبادرات والممكنات الهادفة إلى تطوير قطاع الإعلانات الخارجية بما يتناسب مع هوية كل مدينة واقتصاداتها.

وأوضح الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، أن المخطط الإعلاني يهدف إلى إيجاد قيمة مضافة للمدينة، وإضفاء بُعد جمالي عليها من خلال وسائل إعلانية مميزة تواكب أحدث المتغيرات في هذا القطاع، إلى جانب مساهمته في تحسين المشهد الحضري، وتمكين التحول الرقمي، وتنمية موارد مدينة الرياض بما يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن المخطط الإعلاني راعى عديداً من الجوانب، وفي مقدمتها المحافظة على هوية المدينة العمرانية من خلال اعتماد تصاميم إعلانية تتناسب مع هوية الرياض التراثية والمعاصرة، إضافة إلى تحديد العدد المناسب للوحات الإعلانية بما يضمن انسجامها مع الكثافة السكانية وحجم الطلب داخل المدينة.

وتابع الأمين: "المخطط تضمن تفعيل وسائل إعلانية جديدة مثل الإعلانات على واجهات المباني، الإعلانات على سيارات الأجرة العامة والحافلات، التغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء، والإعلانات على الأراضي البيضاء، وتحديد مناطق رقمية لتحويلها إلى معالم رئيسة لمدينة الرياض، وذلك بأعداد مناسبة من اللوحات تضفي بُعداً جمالياً للمدينة وتمنع من الانتشار غير المنظم للوحات في الطرق والشوارع".

واشتمل المخطط الإعلاني على خطة لطرح 13 فرصة استثمارية في مجال الإعلانات الخارجية لوسائل إعلانية متنوعة مزمع الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة، حيث تهدف الأمانة من خلالها إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة لجميع المستثمرين في مجال الإعلانات الخارجية لضخ استثمارات نوعية في مدينة الرياض.

وستعمل أمانة منطقة الرياض على مراجعة وتحديث المخطط الإعلاني للمدينة كل خمس سنوات لمواكبة التغيرات التي تطرأ على قطاع الإعلانات الخارجية والتطور المتسارع الذي تشهده المدينة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحقيل عن المخطط الإعلاني للرياض: يواكب الإستراتيجية التي أعلن ملامحها ولي العهد
سبق

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم، اعتماد المخطط الإعلاني لمدينة #الرياض، موضحاً أن ذلك يأتي تفعيلاً لإستراتيجية #الإعلانات_الخارجية.

وقال الوزير عبر حسابه في تويتر: تفعيلاً لإستراتيجية #الإعلانات_الخارجية، يسرنا الإعلان عن اعتماد المخطط الإعلاني لمدينة #الرياض، الذي يهدف إلى رفع جمالية المدينة ومواكبة الخطط والأهداف الطموحة لإستراتيجية الرياض التي أعلن ملامحها سمو سيدي #ولي_العهد في الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.

وكانت قد اعتمدت أمانة منطقة الرياض المخطط الإعلاني للعاصمة الذي تمّ إعداده في ضوء إستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، والتي تضمنت عدداً من المبادرات والممكنات الهادفة إلى تطوير قطاع الإعلانات الخارجية بما يتناسب مع هوية كل مدينة واقتصاداتها.

وأوضح الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، أن المخطط الإعلاني يهدف إلى إيجاد قيمة مضافة للمدينة، وإضفاء بُعد جمالي عليها من خلال وسائل إعلانية مميزة تواكب أحدث المتغيرات في هذا القطاع، إلى جانب مساهمته في تحسين المشهد الحضري، وتمكين التحول الرقمي، وتنمية موارد مدينة الرياض بما يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن المخطط الإعلاني راعى عديداً من الجوانب، وفي مقدمتها المحافظة على هوية المدينة العمرانية من خلال اعتماد تصاميم إعلانية تتناسب مع هوية الرياض التراثية والمعاصرة، إضافة إلى تحديد العدد المناسب للوحات الإعلانية بما يضمن انسجامها مع الكثافة السكانية وحجم الطلب داخل المدينة.

وتابع الأمين: "المخطط تضمن تفعيل وسائل إعلانية جديدة مثل الإعلانات على واجهات المباني، الإعلانات على سيارات الأجرة العامة والحافلات، التغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء، والإعلانات على الأراضي البيضاء، وتحديد مناطق رقمية لتحويلها إلى معالم رئيسة لمدينة الرياض، وذلك بأعداد مناسبة من اللوحات تضفي بُعداً جمالياً للمدينة وتمنع من الانتشار غير المنظم للوحات في الطرق والشوارع".

واشتمل المخطط الإعلاني على خطة لطرح 13 فرصة استثمارية في مجال الإعلانات الخارجية لوسائل إعلانية متنوعة مزمع الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة، حيث تهدف الأمانة من خلالها إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة لجميع المستثمرين في مجال الإعلانات الخارجية لضخ استثمارات نوعية في مدينة الرياض.

وستعمل أمانة منطقة الرياض على مراجعة وتحديث المخطط الإعلاني للمدينة كل خمس سنوات لمواكبة التغيرات التي تطرأ على قطاع الإعلانات الخارجية والتطور المتسارع الذي تشهده المدينة.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
09:31 AM
اخر تعديل
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
10:32 AM

الحقيل عن المخطط الإعلاني للرياض: يواكب الإستراتيجية التي أعلن ملامحها ولي العهد

قال: الاعتماد يأتي تفعيلاً لإستراتيجية #الإعلانات_الخارجية ويهدف إلى رفع جمالية المدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم، اعتماد المخطط الإعلاني لمدينة #الرياض، موضحاً أن ذلك يأتي تفعيلاً لإستراتيجية #الإعلانات_الخارجية.

وقال الوزير عبر حسابه في تويتر: تفعيلاً لإستراتيجية #الإعلانات_الخارجية، يسرنا الإعلان عن اعتماد المخطط الإعلاني لمدينة #الرياض، الذي يهدف إلى رفع جمالية المدينة ومواكبة الخطط والأهداف الطموحة لإستراتيجية الرياض التي أعلن ملامحها سمو سيدي #ولي_العهد في الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.

وكانت قد اعتمدت أمانة منطقة الرياض المخطط الإعلاني للعاصمة الذي تمّ إعداده في ضوء إستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، والتي تضمنت عدداً من المبادرات والممكنات الهادفة إلى تطوير قطاع الإعلانات الخارجية بما يتناسب مع هوية كل مدينة واقتصاداتها.

وأوضح الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، أن المخطط الإعلاني يهدف إلى إيجاد قيمة مضافة للمدينة، وإضفاء بُعد جمالي عليها من خلال وسائل إعلانية مميزة تواكب أحدث المتغيرات في هذا القطاع، إلى جانب مساهمته في تحسين المشهد الحضري، وتمكين التحول الرقمي، وتنمية موارد مدينة الرياض بما يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن المخطط الإعلاني راعى عديداً من الجوانب، وفي مقدمتها المحافظة على هوية المدينة العمرانية من خلال اعتماد تصاميم إعلانية تتناسب مع هوية الرياض التراثية والمعاصرة، إضافة إلى تحديد العدد المناسب للوحات الإعلانية بما يضمن انسجامها مع الكثافة السكانية وحجم الطلب داخل المدينة.

وتابع الأمين: "المخطط تضمن تفعيل وسائل إعلانية جديدة مثل الإعلانات على واجهات المباني، الإعلانات على سيارات الأجرة العامة والحافلات، التغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء، والإعلانات على الأراضي البيضاء، وتحديد مناطق رقمية لتحويلها إلى معالم رئيسة لمدينة الرياض، وذلك بأعداد مناسبة من اللوحات تضفي بُعداً جمالياً للمدينة وتمنع من الانتشار غير المنظم للوحات في الطرق والشوارع".

واشتمل المخطط الإعلاني على خطة لطرح 13 فرصة استثمارية في مجال الإعلانات الخارجية لوسائل إعلانية متنوعة مزمع الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة، حيث تهدف الأمانة من خلالها إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة لجميع المستثمرين في مجال الإعلانات الخارجية لضخ استثمارات نوعية في مدينة الرياض.

وستعمل أمانة منطقة الرياض على مراجعة وتحديث المخطط الإعلاني للمدينة كل خمس سنوات لمواكبة التغيرات التي تطرأ على قطاع الإعلانات الخارجية والتطور المتسارع الذي تشهده المدينة.

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