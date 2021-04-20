مركز بلاغات العنف الأسري يباشر حالة فتاة عنّفتها والدتها

قام بتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية بمنطقة الرياض

كشف مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم، عن مباشرة ورصد تعرض فتاة للعنف من قبل والدتها.

وقال المركز عبر "تويتر": ‏‏إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تعرضت للعنف من قبل والدتها، نوضح بأنه تم

رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري.

وأضاف: تم توجيهها لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة الرياض، ويجري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.