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"آل الشيخ": شكرًا زملائي مديري الجامعات وإدارات ‫التعليم على الاستعداد المميز لمواجهة كورونا

استعدادات الوزارة حظيت بإشادة الجميع لمضاعفة جهودها في تعويض الفاقد التعليمي

وجّه وزير التعليم رسالة شكر لمديري الجامعات وإدارات ‫التعليم على الاستعداد المميز لمواجهة كورونا والتجهيز المبكر لذلك.

وقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في تغريدة له على "تويتر": شكرًا جزيلاً لزملائي مديري ومنسوبي الجامعات وإدارات التعليم على استعدادهم المميز لمواجهة فيروس ‫كورونا، وتجهيزهم المبكر للمستشفيات والمراكز الطبية والإسكانات والمباني والنقل؛ لتقديم خدماتها الطبية للمصابين، والإسكانية واللوجستية للعزل الصحي، دعمًا للواجب الوطني.

ولقيت استعدادات وزارة التعليم والتعامل مع أزمة "كورونا" إشادة وثناءً من المجتمع لتسخير إمكاناتها ومضاعفة جهودها في تعويض الفاقد التعليمي بعد تعليق الدراسة وفق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وفتحت المجال أمام الطلاب والطالبات عبر منصات التعلم عن بُعد دون توقف لسير العملية التعليمية.

كما وضعت إدارات التعليم عددًا من مرافقها تحت خدمة الصحة، وقامت بتهيئتها لذلك، وجهزت الجامعات المستشفيات والمراكز الطبية والإسكان لتقديم الخدمات الطبية.

فيروس كورونا الجديد وزير التعليم حمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ": شكرًا زملائي مديري الجامعات وإدارات ‫التعليم على الاستعداد المميز لمواجهة كورونا
سبق

وجّه وزير التعليم رسالة شكر لمديري الجامعات وإدارات ‫التعليم على الاستعداد المميز لمواجهة كورونا والتجهيز المبكر لذلك.

وقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في تغريدة له على "تويتر": شكرًا جزيلاً لزملائي مديري ومنسوبي الجامعات وإدارات التعليم على استعدادهم المميز لمواجهة فيروس ‫كورونا، وتجهيزهم المبكر للمستشفيات والمراكز الطبية والإسكانات والمباني والنقل؛ لتقديم خدماتها الطبية للمصابين، والإسكانية واللوجستية للعزل الصحي، دعمًا للواجب الوطني.

ولقيت استعدادات وزارة التعليم والتعامل مع أزمة "كورونا" إشادة وثناءً من المجتمع لتسخير إمكاناتها ومضاعفة جهودها في تعويض الفاقد التعليمي بعد تعليق الدراسة وفق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وفتحت المجال أمام الطلاب والطالبات عبر منصات التعلم عن بُعد دون توقف لسير العملية التعليمية.

كما وضعت إدارات التعليم عددًا من مرافقها تحت خدمة الصحة، وقامت بتهيئتها لذلك، وجهزت الجامعات المستشفيات والمراكز الطبية والإسكان لتقديم الخدمات الطبية.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
11:05 PM

"آل الشيخ": شكرًا زملائي مديري الجامعات وإدارات ‫التعليم على الاستعداد المميز لمواجهة كورونا

استعدادات الوزارة حظيت بإشادة الجميع لمضاعفة جهودها في تعويض الفاقد التعليمي

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مسلّم الهواملة - الرياض
5
14,178

وجّه وزير التعليم رسالة شكر لمديري الجامعات وإدارات ‫التعليم على الاستعداد المميز لمواجهة كورونا والتجهيز المبكر لذلك.

وقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في تغريدة له على "تويتر": شكرًا جزيلاً لزملائي مديري ومنسوبي الجامعات وإدارات التعليم على استعدادهم المميز لمواجهة فيروس ‫كورونا، وتجهيزهم المبكر للمستشفيات والمراكز الطبية والإسكانات والمباني والنقل؛ لتقديم خدماتها الطبية للمصابين، والإسكانية واللوجستية للعزل الصحي، دعمًا للواجب الوطني.

ولقيت استعدادات وزارة التعليم والتعامل مع أزمة "كورونا" إشادة وثناءً من المجتمع لتسخير إمكاناتها ومضاعفة جهودها في تعويض الفاقد التعليمي بعد تعليق الدراسة وفق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وفتحت المجال أمام الطلاب والطالبات عبر منصات التعلم عن بُعد دون توقف لسير العملية التعليمية.

كما وضعت إدارات التعليم عددًا من مرافقها تحت خدمة الصحة، وقامت بتهيئتها لذلك، وجهزت الجامعات المستشفيات والمراكز الطبية والإسكان لتقديم الخدمات الطبية.

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