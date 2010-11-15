النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نصفها مساحاتٌ خضراء وتتبنى مفهوم "التوأم الرقمي".. تعرّف على مشروع مدينة محمد بن سلمان غير الربحية

وجهة متكاملة لبيئة حياة شاملة من مناطق سكنية وتجارية وترفيهية وثقافية

يوفر مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، وجهة متكاملة لبيئة حياة شاملة من مناطق سكنية وتجارية وترفيهية وثقافية.

وتحتوي المدينة الطموحة على منشآت تخدم كل التخصصات والهوايات، بمفهوم التوأم الرقمي، ومن ضمنها الأكاديميات والكليات ومدارس مسك، وستشتمل على مركز للمؤتمرات، ومتحف علمي، ومركز الإبداع.

كما تضم معهدًا ومعرضًا للفنون، ومسارح لفنون الأداء، ومنطقة ألعاب، ومعهدًا لفنون الطهي، بالإضافة إلى مجمع سكني متكامل.

ويأتي الإعلان عن هذا المشروع ليكون استكمالًا لسلسلة المشروعات الطموحة التي أعلن عنها ولي العهد مثل مشروع نيوم، وكذلك مشروع "ذا لاين" الذي يهتم في المقام الأول بتوفير بيئة صحية طبيعية تحتوي على مساحات خضراء شاسعة إذ يُعد مشروعًا صديقًا للبيئة.

من جهة أخرى فقد تم تصميم المدينة لتكون مستدامة وصديقة للمشاة، إضافة إلى تخصيص أكثر من (44%) من المساحة الإجمالية كمساحات خضراء مفتوحة، لتسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن مفهوم التوأم الرقمي هو نسخة رقمية افتراضية لأصل مادي حي أو غير حي، عن طريق سد الفجوة بين العالم المادي والافتراضي؛ حيث يتم نقل البيانات بسهولة مما يسمح للكيان الافتراضي أن يتواجد في وقت واحد مع الكيان المادي.

يأتي ذلك ضمن خطة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، التي وضعتها المملكة للوصول إلى مفهوم "الحكومة الذكية"، وهو ما سيتم تطبيقه أيضًا في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية.

كما يأتي المشروع أيضًا ضمن عدد من المشروعات التي تعمل عليها المملكة وتشمل مجالات ترفيهية وثقافية وتكنولوجية في جميع أنحاء البلاد؛ وذلك من خلال استثمار مليارات الدولارات التي تم وضعها في هذه المشاريع؛ حيث يُتوقع أن تكون جاهزة خلال السنوات العشر المقبلة؛ الأمر الذي سيدفع بتنفيذ رؤية المملكة 2030 إلى الأمام.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن اليوم الأحد، إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية.

وأكد أنها ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم، ونموذجًا ملهمًا لتطوير القطاع غير الربحي عالميًّا، وحاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية وكذلك المؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نصفها مساحاتٌ خضراء وتتبنى مفهوم "التوأم الرقمي".. تعرّف على مشروع مدينة محمد بن سلمان غير الربحية
سبق

يوفر مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، وجهة متكاملة لبيئة حياة شاملة من مناطق سكنية وتجارية وترفيهية وثقافية.

وتحتوي المدينة الطموحة على منشآت تخدم كل التخصصات والهوايات، بمفهوم التوأم الرقمي، ومن ضمنها الأكاديميات والكليات ومدارس مسك، وستشتمل على مركز للمؤتمرات، ومتحف علمي، ومركز الإبداع.

كما تضم معهدًا ومعرضًا للفنون، ومسارح لفنون الأداء، ومنطقة ألعاب، ومعهدًا لفنون الطهي، بالإضافة إلى مجمع سكني متكامل.

ويأتي الإعلان عن هذا المشروع ليكون استكمالًا لسلسلة المشروعات الطموحة التي أعلن عنها ولي العهد مثل مشروع نيوم، وكذلك مشروع "ذا لاين" الذي يهتم في المقام الأول بتوفير بيئة صحية طبيعية تحتوي على مساحات خضراء شاسعة إذ يُعد مشروعًا صديقًا للبيئة.

من جهة أخرى فقد تم تصميم المدينة لتكون مستدامة وصديقة للمشاة، إضافة إلى تخصيص أكثر من (44%) من المساحة الإجمالية كمساحات خضراء مفتوحة، لتسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن مفهوم التوأم الرقمي هو نسخة رقمية افتراضية لأصل مادي حي أو غير حي، عن طريق سد الفجوة بين العالم المادي والافتراضي؛ حيث يتم نقل البيانات بسهولة مما يسمح للكيان الافتراضي أن يتواجد في وقت واحد مع الكيان المادي.

يأتي ذلك ضمن خطة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، التي وضعتها المملكة للوصول إلى مفهوم "الحكومة الذكية"، وهو ما سيتم تطبيقه أيضًا في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية.

كما يأتي المشروع أيضًا ضمن عدد من المشروعات التي تعمل عليها المملكة وتشمل مجالات ترفيهية وثقافية وتكنولوجية في جميع أنحاء البلاد؛ وذلك من خلال استثمار مليارات الدولارات التي تم وضعها في هذه المشاريع؛ حيث يُتوقع أن تكون جاهزة خلال السنوات العشر المقبلة؛ الأمر الذي سيدفع بتنفيذ رؤية المملكة 2030 إلى الأمام.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن اليوم الأحد، إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية.

وأكد أنها ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم، ونموذجًا ملهمًا لتطوير القطاع غير الربحي عالميًّا، وحاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية وكذلك المؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
08:42 AM

نصفها مساحاتٌ خضراء وتتبنى مفهوم "التوأم الرقمي".. تعرّف على مشروع مدينة محمد بن سلمان غير الربحية

وجهة متكاملة لبيئة حياة شاملة من مناطق سكنية وتجارية وترفيهية وثقافية

A A A
بدر الجبل - تبوك
2
1,612

يوفر مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، وجهة متكاملة لبيئة حياة شاملة من مناطق سكنية وتجارية وترفيهية وثقافية.

وتحتوي المدينة الطموحة على منشآت تخدم كل التخصصات والهوايات، بمفهوم التوأم الرقمي، ومن ضمنها الأكاديميات والكليات ومدارس مسك، وستشتمل على مركز للمؤتمرات، ومتحف علمي، ومركز الإبداع.

كما تضم معهدًا ومعرضًا للفنون، ومسارح لفنون الأداء، ومنطقة ألعاب، ومعهدًا لفنون الطهي، بالإضافة إلى مجمع سكني متكامل.

ويأتي الإعلان عن هذا المشروع ليكون استكمالًا لسلسلة المشروعات الطموحة التي أعلن عنها ولي العهد مثل مشروع نيوم، وكذلك مشروع "ذا لاين" الذي يهتم في المقام الأول بتوفير بيئة صحية طبيعية تحتوي على مساحات خضراء شاسعة إذ يُعد مشروعًا صديقًا للبيئة.

من جهة أخرى فقد تم تصميم المدينة لتكون مستدامة وصديقة للمشاة، إضافة إلى تخصيص أكثر من (44%) من المساحة الإجمالية كمساحات خضراء مفتوحة، لتسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن مفهوم التوأم الرقمي هو نسخة رقمية افتراضية لأصل مادي حي أو غير حي، عن طريق سد الفجوة بين العالم المادي والافتراضي؛ حيث يتم نقل البيانات بسهولة مما يسمح للكيان الافتراضي أن يتواجد في وقت واحد مع الكيان المادي.

يأتي ذلك ضمن خطة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، التي وضعتها المملكة للوصول إلى مفهوم "الحكومة الذكية"، وهو ما سيتم تطبيقه أيضًا في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية.

كما يأتي المشروع أيضًا ضمن عدد من المشروعات التي تعمل عليها المملكة وتشمل مجالات ترفيهية وثقافية وتكنولوجية في جميع أنحاء البلاد؛ وذلك من خلال استثمار مليارات الدولارات التي تم وضعها في هذه المشاريع؛ حيث يُتوقع أن تكون جاهزة خلال السنوات العشر المقبلة؛ الأمر الذي سيدفع بتنفيذ رؤية المملكة 2030 إلى الأمام.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن اليوم الأحد، إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية.

وأكد أنها ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم، ونموذجًا ملهمًا لتطوير القطاع غير الربحي عالميًّا، وحاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية وكذلك المؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,472
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,151
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,163
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,217

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة