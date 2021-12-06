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شرطة تبوك: القبض على 4 مواطنين ومقيم ارتكبوا جرائم جنائية في تبوك والمدينة المنورة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (4) مواطنين ومقيم من الجنسية المصرية، ارتكبوا جرائم جنائية تمثلت في سرقة (4) مركبات من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، وتفكيك أجزائها، وسرقة أدوات زراعية وكهربائية وكيابل نحاسية من مواقع متعددة، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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شرطة تبوك: القبض على 4 مواطنين ومقيم ارتكبوا جرائم جنائية في تبوك والمدينة المنورة
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (4) مواطنين ومقيم من الجنسية المصرية، ارتكبوا جرائم جنائية تمثلت في سرقة (4) مركبات من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، وتفكيك أجزائها، وسرقة أدوات زراعية وكهربائية وكيابل نحاسية من مواقع متعددة، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
09:41 PM

شرطة تبوك: القبض على 4 مواطنين ومقيم ارتكبوا جرائم جنائية في تبوك والمدينة المنورة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (4) مواطنين ومقيم من الجنسية المصرية، ارتكبوا جرائم جنائية تمثلت في سرقة (4) مركبات من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، وتفكيك أجزائها، وسرقة أدوات زراعية وكهربائية وكيابل نحاسية من مواقع متعددة، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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