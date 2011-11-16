النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية يستقبل وزير الشؤون الخارجية في بوركينافاسو

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها

‬استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والبوركينيين في الخارج بجمهورية بوركينافاسو ألفا مامادو باري.


وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين بكافة المجالات وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية يستقبل وزير الشؤون الخارجية في بوركينافاسو
سبق

‬استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والبوركينيين في الخارج بجمهورية بوركينافاسو ألفا مامادو باري.


وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين بكافة المجالات وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
08:37 PM

وزير الخارجية يستقبل وزير الشؤون الخارجية في بوركينافاسو

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
406

‬استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والبوركينيين في الخارج بجمهورية بوركينافاسو ألفا مامادو باري.


وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين بكافة المجالات وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,499
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,164
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,170
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,221

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة