وزير الخارجية يستقبل وزير الشؤون الخارجية في بوركينافاسو

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها

‬استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والبوركينيين في الخارج بجمهورية بوركينافاسو ألفا مامادو باري.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين بكافة المجالات وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.