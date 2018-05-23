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"المركزي المصري": المملكة الخامسة ضمن أهم الشركاء التجاريين لمصر

بـ2.5 مليار دولار منها 2.12 مليار للواردات و462.2 مليوناً للصادرات

حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أهم الشركاء التجاريين لمصر، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/ 2019، بحجم تبادل تجاري بلغ 2.5 مليار دولار، منها 2.12 مليار دولار واردات، و462.2 مليون دولار صادرات.

وأعلن البنك المركزي المصري، في تقرير صادر عنه اليوم، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليبلغ 47.7 مليار دولار منها 33.5 مليار دولار واردات، و14.2 مليار دولار صادرات، مقارنة بـ42.85 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2017/ 2018، منه 30.8 مليار دولار واردات و12 مليار دولار صادرات.

وأوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين "14 دولة يستحوذ على 60% من إجمالي حجم التبادل التجاري" ارتفع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/ 2019 ليبلغ نحو 28.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 25.1 مليار دولار.

وذكر أن حجم الصادرات المصرية مع هؤلاء الشركاء ارتفع ليصل إلى 8.4 مليارات دولار، مقابل 7.5 مليارات دولار، كما ارتفع حجم الواردات ليبلغ 20.3 مليار دولار، مقارنة بـ 17.5 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن الصين جاءت في المرتبة الأولى من حيث أهم الشركاء التجاريين مع مصر، بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 3.3 مليارات دولار، تلتها الولايات المتحدة بحجم تبادل تجاري بلغ 3 مليارات دولار، والإمارات بالمرتبة الثالثة بحجم تبادل تجاري بلغ 2.79 مليار دولار، ثم إيطاليا في المرتبة الرابعة بحجم تبادل تجاري 2.5 مليار دولار.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"المركزي المصري": المملكة الخامسة ضمن أهم الشركاء التجاريين لمصر
سبق

حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أهم الشركاء التجاريين لمصر، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/ 2019، بحجم تبادل تجاري بلغ 2.5 مليار دولار، منها 2.12 مليار دولار واردات، و462.2 مليون دولار صادرات.

وأعلن البنك المركزي المصري، في تقرير صادر عنه اليوم، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليبلغ 47.7 مليار دولار منها 33.5 مليار دولار واردات، و14.2 مليار دولار صادرات، مقارنة بـ42.85 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2017/ 2018، منه 30.8 مليار دولار واردات و12 مليار دولار صادرات.

وأوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين "14 دولة يستحوذ على 60% من إجمالي حجم التبادل التجاري" ارتفع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/ 2019 ليبلغ نحو 28.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 25.1 مليار دولار.

وذكر أن حجم الصادرات المصرية مع هؤلاء الشركاء ارتفع ليصل إلى 8.4 مليارات دولار، مقابل 7.5 مليارات دولار، كما ارتفع حجم الواردات ليبلغ 20.3 مليار دولار، مقارنة بـ 17.5 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن الصين جاءت في المرتبة الأولى من حيث أهم الشركاء التجاريين مع مصر، بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 3.3 مليارات دولار، تلتها الولايات المتحدة بحجم تبادل تجاري بلغ 3 مليارات دولار، والإمارات بالمرتبة الثالثة بحجم تبادل تجاري بلغ 2.79 مليار دولار، ثم إيطاليا في المرتبة الرابعة بحجم تبادل تجاري 2.5 مليار دولار.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
03:44 PM

"المركزي المصري": المملكة الخامسة ضمن أهم الشركاء التجاريين لمصر

بـ2.5 مليار دولار منها 2.12 مليار للواردات و462.2 مليوناً للصادرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أهم الشركاء التجاريين لمصر، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/ 2019، بحجم تبادل تجاري بلغ 2.5 مليار دولار، منها 2.12 مليار دولار واردات، و462.2 مليون دولار صادرات.

وأعلن البنك المركزي المصري، في تقرير صادر عنه اليوم، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليبلغ 47.7 مليار دولار منها 33.5 مليار دولار واردات، و14.2 مليار دولار صادرات، مقارنة بـ42.85 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2017/ 2018، منه 30.8 مليار دولار واردات و12 مليار دولار صادرات.

وأوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين "14 دولة يستحوذ على 60% من إجمالي حجم التبادل التجاري" ارتفع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/ 2019 ليبلغ نحو 28.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 25.1 مليار دولار.

وذكر أن حجم الصادرات المصرية مع هؤلاء الشركاء ارتفع ليصل إلى 8.4 مليارات دولار، مقابل 7.5 مليارات دولار، كما ارتفع حجم الواردات ليبلغ 20.3 مليار دولار، مقارنة بـ 17.5 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن الصين جاءت في المرتبة الأولى من حيث أهم الشركاء التجاريين مع مصر، بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 3.3 مليارات دولار، تلتها الولايات المتحدة بحجم تبادل تجاري بلغ 3 مليارات دولار، والإمارات بالمرتبة الثالثة بحجم تبادل تجاري بلغ 2.79 مليار دولار، ثم إيطاليا في المرتبة الرابعة بحجم تبادل تجاري 2.5 مليار دولار.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,760
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,725
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,116
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,336

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