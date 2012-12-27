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الكويت تسجِّل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و3 حالات وفاة.

وأوضحت "الصحة الكويتية" أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 149449 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة حتى اليوم 929 حالة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت تسجِّل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجَّلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و3 حالات وفاة.

وأوضحت "الصحة الكويتية" أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 149449 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة حتى اليوم 929 حالة.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
10:43 PM

الكويت تسجِّل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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سجَّلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و3 حالات وفاة.

وأوضحت "الصحة الكويتية" أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 149449 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة حتى اليوم 929 حالة.

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