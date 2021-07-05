﻿أمين الطائف يلتقي المجلس البلدي بـ"تربة".. ويؤكد دعم المشاريع التنموية المتعثرة

"المرزوقي" أكد قيامه بعد عيد الأضحى بتفقّد وتلمّس احتياجات المواطنين الخدمية

التقى رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة تربة الدكتور عبدالله بن راشد المرزوقي، وعدد من أعضاء المجلس بأمين الطائف الدكتور أحمد عزيز القثامي، في مكتبه بأمانة الطائف، وتم مناقشة عدد من المواضيع كان من أبرزها "المشاريع التنموية المتعثرة" بالإضافة لاحتياجات محافظة تربة والمراكز التابعة لها من سفلتة وإنارة وأرصفة.





وأطلع الدكتور "القثامي" خلال اللقاء على المشاريع الخدمية في المحافظة والمراكز التابعة لها، بحضور رئيس بلدية تربة فيصل الحارثي.

وبدوره، وافق أمين الطائف على دعم المشاريع من مبادرات الأمانة، والتي ستخصص إلى بلدية تربة، فيما قدم المجلس البلدي بتربة للدكتور "القثامي" الدعوة لزيارة المحافظة والوقوف على المشاريع الجاري تنفيذها والمتعثرة واحتياجات المحافظة والمواطنين.

وأكد أمين الطائف زيارته بعد عيد الأضحى، لتلمس احتياجات المواطنين الخدمية.



