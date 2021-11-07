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وزارة الخارجية: المملكة تقف صفاً واحداً إلى جانب الشعب العراقي في التصدّي للإرهاب

أعربت عن إدانتها العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية، بشدة، العمل الإرهابي الجبان، الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي، وتؤكّد وقوفها صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق، حكومة وشعباً، في التصدّي لجميع الإرهابيين الذين يحاولون عبثاً منع العراق الشقيق من استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه.

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وزارة الخارجية: المملكة تقف صفاً واحداً إلى جانب الشعب العراقي في التصدّي للإرهاب
سبق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية، بشدة، العمل الإرهابي الجبان، الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي، وتؤكّد وقوفها صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق، حكومة وشعباً، في التصدّي لجميع الإرهابيين الذين يحاولون عبثاً منع العراق الشقيق من استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
10:30 AM

وزارة الخارجية: المملكة تقف صفاً واحداً إلى جانب الشعب العراقي في التصدّي للإرهاب

أعربت عن إدانتها العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,283

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية، بشدة، العمل الإرهابي الجبان، الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي، وتؤكّد وقوفها صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق، حكومة وشعباً، في التصدّي لجميع الإرهابيين الذين يحاولون عبثاً منع العراق الشقيق من استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه.

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