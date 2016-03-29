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"التجارة": إحالة مواطن للنيابة العامة لنشره مقاطع مضللة وأكاذيب حول المنتجات الغذائية

بث معلومات مغلوطة عن "باركود" المنتجات الغذائية ومزاعم عن تعرض المنتجات للغش

أحالت وزارة التجارة قضية مواطن إلى النيابة العامة بعد رصد قيامه بإنشاء صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع مرئية تدعو إلى التشكيك في سلامة منتجات السوق السعودية، ونشر معلومات مضللة وخاطئة بشأن بياناتها، وبث معلومات مغلوطة عن "باركود" المنتجات الغذائية، ومزاعم عن تعرض المنتجات للغش التجاري، ودخولها السوق السعودي دون رقابة مع مخالفتها للمواصفات والمقاييس.

وتحذر الوزارة من نشر المقاطع التي تضلل المستهلك لمخالفتها أحكام نظام الجرائم المعلوماتية.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن حالات الغش التجاري فور رصدها عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة

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"التجارة": إحالة مواطن للنيابة العامة لنشره مقاطع مضللة وأكاذيب حول المنتجات الغذائية
سبق

أحالت وزارة التجارة قضية مواطن إلى النيابة العامة بعد رصد قيامه بإنشاء صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع مرئية تدعو إلى التشكيك في سلامة منتجات السوق السعودية، ونشر معلومات مضللة وخاطئة بشأن بياناتها، وبث معلومات مغلوطة عن "باركود" المنتجات الغذائية، ومزاعم عن تعرض المنتجات للغش التجاري، ودخولها السوق السعودي دون رقابة مع مخالفتها للمواصفات والمقاييس.

وتحذر الوزارة من نشر المقاطع التي تضلل المستهلك لمخالفتها أحكام نظام الجرائم المعلوماتية.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن حالات الغش التجاري فور رصدها عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
04:16 PM

"التجارة": إحالة مواطن للنيابة العامة لنشره مقاطع مضللة وأكاذيب حول المنتجات الغذائية

بث معلومات مغلوطة عن "باركود" المنتجات الغذائية ومزاعم عن تعرض المنتجات للغش

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,158

أحالت وزارة التجارة قضية مواطن إلى النيابة العامة بعد رصد قيامه بإنشاء صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع مرئية تدعو إلى التشكيك في سلامة منتجات السوق السعودية، ونشر معلومات مضللة وخاطئة بشأن بياناتها، وبث معلومات مغلوطة عن "باركود" المنتجات الغذائية، ومزاعم عن تعرض المنتجات للغش التجاري، ودخولها السوق السعودي دون رقابة مع مخالفتها للمواصفات والمقاييس.

وتحذر الوزارة من نشر المقاطع التي تضلل المستهلك لمخالفتها أحكام نظام الجرائم المعلوماتية.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن حالات الغش التجاري فور رصدها عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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