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"العربية للتعهدات الفنية" تُحقق نموًّا في صافي الأرباح بنسبة 68.6% عام 2019م

قالت: من المتوقع أن يزيد الإنفاق على الإعلانات الخارجية في المملكة تدريجيًّا

أكدت "العربية للتعهدات الفنية"، الشركة الرائدة في قطاع الإعلانات الخارجية في المملكة والشرق الأوسط، أنها تتمتع بمركز مالي قوي، وهوامش ربح مجزية؛ حيث بلغ هامش الربح الإجمالي في العامين 2018م، و2019م، 30٪ و43٪ على التوالي؛ حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 68.6٪ أي بمبلغ 91.7 مليون ريال سعودي بين السنوات المالية 2018م و2019م، وجاءت الزيادة بسبب ارتفاع الإيرادات من 639.2 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 787.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م، بنسبة 23.2٪ وبمقدار 148.3 مليون ريال سعودي؛ مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى نمو الإيرادات المتأتية من التحول الرقمي، بالإضافة إلى زيادة معدل الإنفاق الإعلاني من بعض العملاء الرئيسيين وكذلك موسم الرياض وجدة.

وأوضحت "العربية" أن انخفاض الإيرادات في عام 2020 إلى 497.6 مليون ريال سعودي، بالمقارنة مع عام 2019 الذي بلغت فيه الإيرادات 787.5 مليون ريال سعودي؛ يعود إلى تأثير تفشي جائحة كورونا وما تبعه من فرض حظر التجول، ومع تخفيف قيود الإغلاق تدريجيًّا واستئناف المملكة أنشطتها؛ عادت الإيرادات إلى التحسن التدريجي اعتبارًا من نهاية شهر يونيو من عام 2020م.

ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق على الإعلانات الخارجية في المملكة تدريجيًّا ليصل ما يقارب إلى 1.345 مليون ريال سعودي بحلول عام 2025م مدفوعة بتحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030.

وتستحوذ "العربية" على أكبر حصة في سوق الإعلانات الخارجية في المملكة، سواء من حيث الإيرادات أو من حيث مخزون وسائل الإعلانات الخارجية المتوفر، وتتفوق الشركة على المنافسين من حيث توفير مساحات إعلانات خارجية ذات القيمة المضافة والمدعومة رقميًّا.. وقد شكّلت إيرادات الإعلانات الخارجية ما نسبته 88.5٪ و89.9٪ و89.3٪ خلال السنوات المالية 2018م و2019م و2020م، من إيرادات الشركة على التوالي، كما شكّلت إيرادات الإعلانات الداخلية 1.4٪ و2.6٪ في الأعوام 2019م و2020م؛ حيث توسعت الشركة بدءًا من أبريل 2019م في الإعلانات الداخلية.

وفيما يتعلق بالنتائج المالية، قال الأستاذ محمد عبدالإله الخريجي الرئيس التنفيذي للشركة العربية للتعهدات الفنية: إن "العربية" قدّمت أداءً قويًّا وحرصت على تحقيق استراتيجيتها للنمو.. ولطالما كانت نتائجها المالية خير دليل على أدائها المتميز، كما أننا فخورون بأن "العربية" ساهمت في دعم نجاح الشركات والاقتصاد الوطني؛ مؤكدًا أن الشركة أثبتت حرصها الدائم على المحافظة على مصداقيتها وإظهار الشفافية الحقيقية بالالتزام بقواعد وأصول حوكمة الشركات؛ الأمر الذي يعزز من صلابة ومتانة الشركة، ويساهم في إدارة المخاطر وقدرتها على التأقلم مع تقلبات البيئة الاقتصادية.

وأضاف: بفضل ما تتمتع به "العربية" من سمعة طيبة من حيث الجودة التي تم بناؤها على ما يقرب من أربعة عقود من مزاولة الأعمال والالتزام بالسلامة والتميز التشغيلي؛ أصبحت الشركة نافذة إعلانية مؤثرة وموثوقًا بها، وتُعد الشريك الإعلاني الأول والمفضل لكل الشركات والقطاعات في المملكة، كما تحرص الشركة على الاهتمام بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة لعملائها بفضل استخدام أحدث التقنيات في قطاع الإعلان الخارجي؛ حيث قامت الشركة باستيراد أحدث اللوحات الإعلانية من أفضل الشركات العالمية المتخصصة؛ مما نتج عنه تقديم خدمة عالية الجودة ذات قدرة تنافسية عالية، يعمل على تنفيذها وتشغيلها فريق عمل متمرس من ذوي الخبرة الواسعة في مجال الإعلانات الخارجية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العربية للتعهدات الفنية" تُحقق نموًّا في صافي الأرباح بنسبة 68.6% عام 2019م
سبق

أكدت "العربية للتعهدات الفنية"، الشركة الرائدة في قطاع الإعلانات الخارجية في المملكة والشرق الأوسط، أنها تتمتع بمركز مالي قوي، وهوامش ربح مجزية؛ حيث بلغ هامش الربح الإجمالي في العامين 2018م، و2019م، 30٪ و43٪ على التوالي؛ حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 68.6٪ أي بمبلغ 91.7 مليون ريال سعودي بين السنوات المالية 2018م و2019م، وجاءت الزيادة بسبب ارتفاع الإيرادات من 639.2 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 787.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م، بنسبة 23.2٪ وبمقدار 148.3 مليون ريال سعودي؛ مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى نمو الإيرادات المتأتية من التحول الرقمي، بالإضافة إلى زيادة معدل الإنفاق الإعلاني من بعض العملاء الرئيسيين وكذلك موسم الرياض وجدة.

وأوضحت "العربية" أن انخفاض الإيرادات في عام 2020 إلى 497.6 مليون ريال سعودي، بالمقارنة مع عام 2019 الذي بلغت فيه الإيرادات 787.5 مليون ريال سعودي؛ يعود إلى تأثير تفشي جائحة كورونا وما تبعه من فرض حظر التجول، ومع تخفيف قيود الإغلاق تدريجيًّا واستئناف المملكة أنشطتها؛ عادت الإيرادات إلى التحسن التدريجي اعتبارًا من نهاية شهر يونيو من عام 2020م.

ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق على الإعلانات الخارجية في المملكة تدريجيًّا ليصل ما يقارب إلى 1.345 مليون ريال سعودي بحلول عام 2025م مدفوعة بتحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030.

وتستحوذ "العربية" على أكبر حصة في سوق الإعلانات الخارجية في المملكة، سواء من حيث الإيرادات أو من حيث مخزون وسائل الإعلانات الخارجية المتوفر، وتتفوق الشركة على المنافسين من حيث توفير مساحات إعلانات خارجية ذات القيمة المضافة والمدعومة رقميًّا.. وقد شكّلت إيرادات الإعلانات الخارجية ما نسبته 88.5٪ و89.9٪ و89.3٪ خلال السنوات المالية 2018م و2019م و2020م، من إيرادات الشركة على التوالي، كما شكّلت إيرادات الإعلانات الداخلية 1.4٪ و2.6٪ في الأعوام 2019م و2020م؛ حيث توسعت الشركة بدءًا من أبريل 2019م في الإعلانات الداخلية.

وفيما يتعلق بالنتائج المالية، قال الأستاذ محمد عبدالإله الخريجي الرئيس التنفيذي للشركة العربية للتعهدات الفنية: إن "العربية" قدّمت أداءً قويًّا وحرصت على تحقيق استراتيجيتها للنمو.. ولطالما كانت نتائجها المالية خير دليل على أدائها المتميز، كما أننا فخورون بأن "العربية" ساهمت في دعم نجاح الشركات والاقتصاد الوطني؛ مؤكدًا أن الشركة أثبتت حرصها الدائم على المحافظة على مصداقيتها وإظهار الشفافية الحقيقية بالالتزام بقواعد وأصول حوكمة الشركات؛ الأمر الذي يعزز من صلابة ومتانة الشركة، ويساهم في إدارة المخاطر وقدرتها على التأقلم مع تقلبات البيئة الاقتصادية.

وأضاف: بفضل ما تتمتع به "العربية" من سمعة طيبة من حيث الجودة التي تم بناؤها على ما يقرب من أربعة عقود من مزاولة الأعمال والالتزام بالسلامة والتميز التشغيلي؛ أصبحت الشركة نافذة إعلانية مؤثرة وموثوقًا بها، وتُعد الشريك الإعلاني الأول والمفضل لكل الشركات والقطاعات في المملكة، كما تحرص الشركة على الاهتمام بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة لعملائها بفضل استخدام أحدث التقنيات في قطاع الإعلان الخارجي؛ حيث قامت الشركة باستيراد أحدث اللوحات الإعلانية من أفضل الشركات العالمية المتخصصة؛ مما نتج عنه تقديم خدمة عالية الجودة ذات قدرة تنافسية عالية، يعمل على تنفيذها وتشغيلها فريق عمل متمرس من ذوي الخبرة الواسعة في مجال الإعلانات الخارجية.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
12:52 PM

"العربية للتعهدات الفنية" تُحقق نموًّا في صافي الأرباح بنسبة 68.6% عام 2019م

قالت: من المتوقع أن يزيد الإنفاق على الإعلانات الخارجية في المملكة تدريجيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت "العربية للتعهدات الفنية"، الشركة الرائدة في قطاع الإعلانات الخارجية في المملكة والشرق الأوسط، أنها تتمتع بمركز مالي قوي، وهوامش ربح مجزية؛ حيث بلغ هامش الربح الإجمالي في العامين 2018م، و2019م، 30٪ و43٪ على التوالي؛ حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 68.6٪ أي بمبلغ 91.7 مليون ريال سعودي بين السنوات المالية 2018م و2019م، وجاءت الزيادة بسبب ارتفاع الإيرادات من 639.2 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 787.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م، بنسبة 23.2٪ وبمقدار 148.3 مليون ريال سعودي؛ مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى نمو الإيرادات المتأتية من التحول الرقمي، بالإضافة إلى زيادة معدل الإنفاق الإعلاني من بعض العملاء الرئيسيين وكذلك موسم الرياض وجدة.

وأوضحت "العربية" أن انخفاض الإيرادات في عام 2020 إلى 497.6 مليون ريال سعودي، بالمقارنة مع عام 2019 الذي بلغت فيه الإيرادات 787.5 مليون ريال سعودي؛ يعود إلى تأثير تفشي جائحة كورونا وما تبعه من فرض حظر التجول، ومع تخفيف قيود الإغلاق تدريجيًّا واستئناف المملكة أنشطتها؛ عادت الإيرادات إلى التحسن التدريجي اعتبارًا من نهاية شهر يونيو من عام 2020م.

ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق على الإعلانات الخارجية في المملكة تدريجيًّا ليصل ما يقارب إلى 1.345 مليون ريال سعودي بحلول عام 2025م مدفوعة بتحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030.

وتستحوذ "العربية" على أكبر حصة في سوق الإعلانات الخارجية في المملكة، سواء من حيث الإيرادات أو من حيث مخزون وسائل الإعلانات الخارجية المتوفر، وتتفوق الشركة على المنافسين من حيث توفير مساحات إعلانات خارجية ذات القيمة المضافة والمدعومة رقميًّا.. وقد شكّلت إيرادات الإعلانات الخارجية ما نسبته 88.5٪ و89.9٪ و89.3٪ خلال السنوات المالية 2018م و2019م و2020م، من إيرادات الشركة على التوالي، كما شكّلت إيرادات الإعلانات الداخلية 1.4٪ و2.6٪ في الأعوام 2019م و2020م؛ حيث توسعت الشركة بدءًا من أبريل 2019م في الإعلانات الداخلية.

وفيما يتعلق بالنتائج المالية، قال الأستاذ محمد عبدالإله الخريجي الرئيس التنفيذي للشركة العربية للتعهدات الفنية: إن "العربية" قدّمت أداءً قويًّا وحرصت على تحقيق استراتيجيتها للنمو.. ولطالما كانت نتائجها المالية خير دليل على أدائها المتميز، كما أننا فخورون بأن "العربية" ساهمت في دعم نجاح الشركات والاقتصاد الوطني؛ مؤكدًا أن الشركة أثبتت حرصها الدائم على المحافظة على مصداقيتها وإظهار الشفافية الحقيقية بالالتزام بقواعد وأصول حوكمة الشركات؛ الأمر الذي يعزز من صلابة ومتانة الشركة، ويساهم في إدارة المخاطر وقدرتها على التأقلم مع تقلبات البيئة الاقتصادية.

وأضاف: بفضل ما تتمتع به "العربية" من سمعة طيبة من حيث الجودة التي تم بناؤها على ما يقرب من أربعة عقود من مزاولة الأعمال والالتزام بالسلامة والتميز التشغيلي؛ أصبحت الشركة نافذة إعلانية مؤثرة وموثوقًا بها، وتُعد الشريك الإعلاني الأول والمفضل لكل الشركات والقطاعات في المملكة، كما تحرص الشركة على الاهتمام بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة لعملائها بفضل استخدام أحدث التقنيات في قطاع الإعلان الخارجي؛ حيث قامت الشركة باستيراد أحدث اللوحات الإعلانية من أفضل الشركات العالمية المتخصصة؛ مما نتج عنه تقديم خدمة عالية الجودة ذات قدرة تنافسية عالية، يعمل على تنفيذها وتشغيلها فريق عمل متمرس من ذوي الخبرة الواسعة في مجال الإعلانات الخارجية.

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