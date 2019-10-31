نوفمبر.. باريس تشهد مزادًا على أغلى قطع الأزياء الفاخرة في العالم

مستوحاة من لوحة "دوار الشمس" لفان جوخ.. ومن توقيع إيف سان لوران

تشهد باريس في الـ27 من نوفمبر المقبل، مزادًا أعلنته دار "كريستيز" على سترة نادرة من مجموعة أزياء فاخرة من توقيع المصمم الفرنسي الشهير إيف سان لوران، الذي استوحاها من سلسلة لوحات "دوار الشمس" لفنسنت فان غوخ.

وجرى تطريز السترة التي قدّمها المصمم ضمن مجموعته لربيع وصيف 1988، بالكامل يدويًّا على مدى 600 ساعة على يد المطرز المعروف فرنسوا لوساج، ولم يصنع منها سوى أربعة قطع.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" من بين هذه النماذج الأربعة؛ لا تزال السترة التي ارتدتها ناومي كامبل -خلال عرض أزياء- محفوظة ضمن مجموعات متحف إيف سان لوران، بين أبرز القطع التي أنجزها المصمم الشهير الذي استلهم أيضًا من لوحة "زهور السوسن" لفان غوخ في إنجاز طراز آخر.

وتُقدّر قيمة السترة المطروحة للبيع في المزاد والتي أنجزها إيف سان لوران لحساب زبونة خاصة، بمبلغ يتراوح بين 80 ألف يورو و120 ألفًا؛ مما يجعلها من أغلى قطع الأزياء الفاخرة في العالم.