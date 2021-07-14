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ظهور الجندية "عبير الراشد" يحصد إعجاب رواد مواقع  التواصل

أعربوا عن قناعتهم بأن الخطوة أبرزت تسارع عجلة تمكين المرأة

عكس حضور الجندية عبير عبدالله الراشد من منسوبات المديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، والتي قدّمت أمس ولأول مرة المؤتمر الصحفي الأمني الأول في الحج، بحضور قيادات عليا من قطاعات وزارة الداخلية، دلالات على تسارع عجلة ‫تمكين المرأة في ‫السعودية بخطوات كبيرة في كل القطاعات المدنية والعسكرية.

وأثار ظهور الجندية "الراشد"، بحسب تقرير قناة العربية، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل السعودية وخارجها.

وفي هذا الصدد، كتب الدكتور سعود المصيبيح رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري تغريدة قال فيها: ما شاء الله تبارك الله فخورون بالمواطنة المتميزة جندية الوطن وابنة الداخلية عبير الراشد، لغة عربية واضحة وثقة بالنفس واستعداد مثل بقية بنات الوطن وبنات وزارة الداخلية الذين يعملن ويبدعن في شتى المجالات، وكافة القطاعات لتنضم للطبيبة والمعلمة والمحامية والمهندسة وكل التخصصات.

ومكّنت وزارة الداخلية المرأة السعودية بالعمل في القطاع الأمني في مختلف التخصصات والمهام الميدانية والإدارية.

وتسير المرأة السعودية بخطى ثابتة في ميادين العمل العسكري وتخرّج مراكز تدريب الأمن العام ووزارة الداخلية مئات الموظفات اللاتي يحملن مختلف المؤهلات العلمية.

وتشارك المرأة في قطاعات مختلفة داخل وزارة الداخلية تتمثل في المشاركة في قطاع أمن الحرمين الشريفين لمساعدة ضيوف الرحمن، والعمل في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، بجانب ممارسة الأعمال الإدارية والمالية، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات، والدفاع المدني وحتى حرس الحدود، بجانب تنفيذ العديد من البرامج التدريبية في كلية الملك فهد الأمنية، بجانب باقي القطاعات الأخرى في وزارة الداخلية التي تتماشى مع قدرات المرأة في ممارسة العمل الأمني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ظهور الجندية "عبير الراشد" يحصد إعجاب رواد مواقع  التواصل
سبق

عكس حضور الجندية عبير عبدالله الراشد من منسوبات المديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، والتي قدّمت أمس ولأول مرة المؤتمر الصحفي الأمني الأول في الحج، بحضور قيادات عليا من قطاعات وزارة الداخلية، دلالات على تسارع عجلة ‫تمكين المرأة في ‫السعودية بخطوات كبيرة في كل القطاعات المدنية والعسكرية.

وأثار ظهور الجندية "الراشد"، بحسب تقرير قناة العربية، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل السعودية وخارجها.

وفي هذا الصدد، كتب الدكتور سعود المصيبيح رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري تغريدة قال فيها: ما شاء الله تبارك الله فخورون بالمواطنة المتميزة جندية الوطن وابنة الداخلية عبير الراشد، لغة عربية واضحة وثقة بالنفس واستعداد مثل بقية بنات الوطن وبنات وزارة الداخلية الذين يعملن ويبدعن في شتى المجالات، وكافة القطاعات لتنضم للطبيبة والمعلمة والمحامية والمهندسة وكل التخصصات.

ومكّنت وزارة الداخلية المرأة السعودية بالعمل في القطاع الأمني في مختلف التخصصات والمهام الميدانية والإدارية.

وتسير المرأة السعودية بخطى ثابتة في ميادين العمل العسكري وتخرّج مراكز تدريب الأمن العام ووزارة الداخلية مئات الموظفات اللاتي يحملن مختلف المؤهلات العلمية.

وتشارك المرأة في قطاعات مختلفة داخل وزارة الداخلية تتمثل في المشاركة في قطاع أمن الحرمين الشريفين لمساعدة ضيوف الرحمن، والعمل في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، بجانب ممارسة الأعمال الإدارية والمالية، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات، والدفاع المدني وحتى حرس الحدود، بجانب تنفيذ العديد من البرامج التدريبية في كلية الملك فهد الأمنية، بجانب باقي القطاعات الأخرى في وزارة الداخلية التي تتماشى مع قدرات المرأة في ممارسة العمل الأمني.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
02:24 PM

ظهور الجندية "عبير الراشد" يحصد إعجاب رواد مواقع  التواصل

أعربوا عن قناعتهم بأن الخطوة أبرزت تسارع عجلة تمكين المرأة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
33
18,119

عكس حضور الجندية عبير عبدالله الراشد من منسوبات المديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، والتي قدّمت أمس ولأول مرة المؤتمر الصحفي الأمني الأول في الحج، بحضور قيادات عليا من قطاعات وزارة الداخلية، دلالات على تسارع عجلة ‫تمكين المرأة في ‫السعودية بخطوات كبيرة في كل القطاعات المدنية والعسكرية.

وأثار ظهور الجندية "الراشد"، بحسب تقرير قناة العربية، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل السعودية وخارجها.

وفي هذا الصدد، كتب الدكتور سعود المصيبيح رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري تغريدة قال فيها: ما شاء الله تبارك الله فخورون بالمواطنة المتميزة جندية الوطن وابنة الداخلية عبير الراشد، لغة عربية واضحة وثقة بالنفس واستعداد مثل بقية بنات الوطن وبنات وزارة الداخلية الذين يعملن ويبدعن في شتى المجالات، وكافة القطاعات لتنضم للطبيبة والمعلمة والمحامية والمهندسة وكل التخصصات.

ومكّنت وزارة الداخلية المرأة السعودية بالعمل في القطاع الأمني في مختلف التخصصات والمهام الميدانية والإدارية.

وتسير المرأة السعودية بخطى ثابتة في ميادين العمل العسكري وتخرّج مراكز تدريب الأمن العام ووزارة الداخلية مئات الموظفات اللاتي يحملن مختلف المؤهلات العلمية.

وتشارك المرأة في قطاعات مختلفة داخل وزارة الداخلية تتمثل في المشاركة في قطاع أمن الحرمين الشريفين لمساعدة ضيوف الرحمن، والعمل في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، بجانب ممارسة الأعمال الإدارية والمالية، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات، والدفاع المدني وحتى حرس الحدود، بجانب تنفيذ العديد من البرامج التدريبية في كلية الملك فهد الأمنية، بجانب باقي القطاعات الأخرى في وزارة الداخلية التي تتماشى مع قدرات المرأة في ممارسة العمل الأمني.

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