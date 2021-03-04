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السديس يثمّن استحقاق المملكة وسمو ولي العهد جدارة درع الجامعة العربية

قال: شاهدُ صِدقٍ على ما تشهده هذه البلاد من نقلة ارتقت بها إلى مصافّ العالم

ثمّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استحقاق المملكة وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- جدارة درع الجامعة العربية للدور الرائد في دعم وتطوير مشروعات العمل التنموي العربي والإسلامي والإنساني.

جاء ذلك بعد أن قدّمت جامعة الدول العربية درع العمل التنموي المشترك، الذي يقدم بشكل سنوي للشخصيات القيادية والريادية في العالم العربي، والتي لها إسهامات ملموسة ومؤثرة في مجال التنمية، ويتم الإعلان عن الفائز بها كل عام كشهادة تقدير من قِبَل الجامعة.

وقال: يطيب لي باسمي واسم أئمة ومؤذني الحرمين الشريفين ومنسوبي ومنسوبات الرئاسة، أن أرفع لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أسمى آيات التهاني والتبريكات على استحقاق سموه والمملكة العربية السعودية لدرع العمل التنموي العربي، والذي قُدِّم من صرح عربي شامخ مثل جامعة الدول العربية.. وإن استحقاق سموه والمملكة لهذا الدرع شاهد صدق على ما تشهده هذه البلاد من نقلة حضارية نوعية ارتقت بها إلى مصاف العالم المتقدم، بقيادة ولي العهد في منهج وسطي معتدل، ورؤية مباركة طموحة تمضي ببلادنا بحزم وعزم وحكمة وهمة إلى قمة العالم في ثقل سياسي واقتصادي ومكانة إقليمية وإسلامية رفيعة، مختتمًا بالدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يُديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الصحة والعافية.

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السديس يثمّن استحقاق المملكة وسمو ولي العهد جدارة درع الجامعة العربية
سبق

ثمّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استحقاق المملكة وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- جدارة درع الجامعة العربية للدور الرائد في دعم وتطوير مشروعات العمل التنموي العربي والإسلامي والإنساني.

جاء ذلك بعد أن قدّمت جامعة الدول العربية درع العمل التنموي المشترك، الذي يقدم بشكل سنوي للشخصيات القيادية والريادية في العالم العربي، والتي لها إسهامات ملموسة ومؤثرة في مجال التنمية، ويتم الإعلان عن الفائز بها كل عام كشهادة تقدير من قِبَل الجامعة.

وقال: يطيب لي باسمي واسم أئمة ومؤذني الحرمين الشريفين ومنسوبي ومنسوبات الرئاسة، أن أرفع لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أسمى آيات التهاني والتبريكات على استحقاق سموه والمملكة العربية السعودية لدرع العمل التنموي العربي، والذي قُدِّم من صرح عربي شامخ مثل جامعة الدول العربية.. وإن استحقاق سموه والمملكة لهذا الدرع شاهد صدق على ما تشهده هذه البلاد من نقلة حضارية نوعية ارتقت بها إلى مصاف العالم المتقدم، بقيادة ولي العهد في منهج وسطي معتدل، ورؤية مباركة طموحة تمضي ببلادنا بحزم وعزم وحكمة وهمة إلى قمة العالم في ثقل سياسي واقتصادي ومكانة إقليمية وإسلامية رفيعة، مختتمًا بالدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يُديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الصحة والعافية.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
08:58 AM

السديس يثمّن استحقاق المملكة وسمو ولي العهد جدارة درع الجامعة العربية

قال: شاهدُ صِدقٍ على ما تشهده هذه البلاد من نقلة ارتقت بها إلى مصافّ العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ثمّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استحقاق المملكة وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- جدارة درع الجامعة العربية للدور الرائد في دعم وتطوير مشروعات العمل التنموي العربي والإسلامي والإنساني.

جاء ذلك بعد أن قدّمت جامعة الدول العربية درع العمل التنموي المشترك، الذي يقدم بشكل سنوي للشخصيات القيادية والريادية في العالم العربي، والتي لها إسهامات ملموسة ومؤثرة في مجال التنمية، ويتم الإعلان عن الفائز بها كل عام كشهادة تقدير من قِبَل الجامعة.

وقال: يطيب لي باسمي واسم أئمة ومؤذني الحرمين الشريفين ومنسوبي ومنسوبات الرئاسة، أن أرفع لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أسمى آيات التهاني والتبريكات على استحقاق سموه والمملكة العربية السعودية لدرع العمل التنموي العربي، والذي قُدِّم من صرح عربي شامخ مثل جامعة الدول العربية.. وإن استحقاق سموه والمملكة لهذا الدرع شاهد صدق على ما تشهده هذه البلاد من نقلة حضارية نوعية ارتقت بها إلى مصاف العالم المتقدم، بقيادة ولي العهد في منهج وسطي معتدل، ورؤية مباركة طموحة تمضي ببلادنا بحزم وعزم وحكمة وهمة إلى قمة العالم في ثقل سياسي واقتصادي ومكانة إقليمية وإسلامية رفيعة، مختتمًا بالدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يُديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الصحة والعافية.

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