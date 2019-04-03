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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8985.48 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال لأكثر من 178 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 50.79 نقطة ليقفل عند مستوى 8985.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أربعة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 178 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 128 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الخبير ريت، مجموعة السعودية، البلاد، تشب، وأسمنت العربية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الدوائية، الإعادة السعودية، مجموعة السريع، زين السعودية، وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5% و3.05% .

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، كيان السعودية، الخضري، التصنيع، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، دار الأركان، كيان السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 68.26 نقطة ليقفل عند مستوى 3610.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 105 آلاف سهم تقاسمتها 215 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8985.48 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 50.79 نقطة ليقفل عند مستوى 8985.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أربعة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 178 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 128 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الخبير ريت، مجموعة السعودية، البلاد، تشب، وأسمنت العربية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الدوائية، الإعادة السعودية، مجموعة السريع، زين السعودية، وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5% و3.05% .

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، كيان السعودية، الخضري، التصنيع، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، دار الأركان، كيان السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 68.26 نقطة ليقفل عند مستوى 3610.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 105 آلاف سهم تقاسمتها 215 صفقة.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
04:30 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8985.48 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال لأكثر من 178 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 50.79 نقطة ليقفل عند مستوى 8985.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أربعة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 178 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 128 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الخبير ريت، مجموعة السعودية، البلاد، تشب، وأسمنت العربية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الدوائية، الإعادة السعودية، مجموعة السريع، زين السعودية، وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5% و3.05% .

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، كيان السعودية، الخضري، التصنيع، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، دار الأركان، كيان السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 68.26 نقطة ليقفل عند مستوى 3610.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 105 آلاف سهم تقاسمتها 215 صفقة.

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200 مليون

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