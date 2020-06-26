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في مكة.. أول صلاة جمعة بعد تعليق 3 أشهر في ظل الالتزام بالتعليمات

400 جامع و60 مسجداً.. وطواقم "الصحة" تابعت التقيد بالتعليمات

أدّى عدد كبير من المصلين، اليوم، أول صلاة الجمعة في مكة المكرّمة، بعد رفع منع التجوّل الكلي وعودة الصلوات في المساجد بالعاصمة المقدّسة.

وشهدت الجوامع والمساجد بمكة المكرّمة، في أول صلاة جمعة بعد تعليق دام نحو ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الجمعة وسط إجراءات احترازية والتزام تام من قِبل المصلين بتطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وإحضار السجادات الخاصة بهم، امتثالاً للتعليمات الرامية إلى ضمان سلامتهم من الفيروس.

وشهدت بعض الجوامع وجود عدد من طواقم وزارة الصحة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا.

وهيّأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرّمة ممثلاً في الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدّسة 400 جامع بمكة المكرّمة لاستقبال المصلين في أول صلاة جمعة بمكة بعد رفع تعليق الجمعة والجماعة بسبب كورونا الذي استمر نحو ثلاثة أشهر، كما تمّت إضافة 60 مسجداً لأداء صلاة الجمعة في مختلف أحياء مكة المكرّمة، بحسب تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية، وذلك للتخفيف عن الجوامع.

مكة المكرّمة صلاة الجمعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مكة.. أول صلاة جمعة بعد تعليق 3 أشهر في ظل الالتزام بالتعليمات
سبق

أدّى عدد كبير من المصلين، اليوم، أول صلاة الجمعة في مكة المكرّمة، بعد رفع منع التجوّل الكلي وعودة الصلوات في المساجد بالعاصمة المقدّسة.

وشهدت الجوامع والمساجد بمكة المكرّمة، في أول صلاة جمعة بعد تعليق دام نحو ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الجمعة وسط إجراءات احترازية والتزام تام من قِبل المصلين بتطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وإحضار السجادات الخاصة بهم، امتثالاً للتعليمات الرامية إلى ضمان سلامتهم من الفيروس.

وشهدت بعض الجوامع وجود عدد من طواقم وزارة الصحة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا.

وهيّأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرّمة ممثلاً في الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدّسة 400 جامع بمكة المكرّمة لاستقبال المصلين في أول صلاة جمعة بمكة بعد رفع تعليق الجمعة والجماعة بسبب كورونا الذي استمر نحو ثلاثة أشهر، كما تمّت إضافة 60 مسجداً لأداء صلاة الجمعة في مختلف أحياء مكة المكرّمة، بحسب تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية، وذلك للتخفيف عن الجوامع.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
02:02 PM

في مكة.. أول صلاة جمعة بعد تعليق 3 أشهر في ظل الالتزام بالتعليمات

400 جامع و60 مسجداً.. وطواقم "الصحة" تابعت التقيد بالتعليمات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,918

أدّى عدد كبير من المصلين، اليوم، أول صلاة الجمعة في مكة المكرّمة، بعد رفع منع التجوّل الكلي وعودة الصلوات في المساجد بالعاصمة المقدّسة.

وشهدت الجوامع والمساجد بمكة المكرّمة، في أول صلاة جمعة بعد تعليق دام نحو ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الجمعة وسط إجراءات احترازية والتزام تام من قِبل المصلين بتطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وإحضار السجادات الخاصة بهم، امتثالاً للتعليمات الرامية إلى ضمان سلامتهم من الفيروس.

وشهدت بعض الجوامع وجود عدد من طواقم وزارة الصحة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا.

وهيّأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرّمة ممثلاً في الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدّسة 400 جامع بمكة المكرّمة لاستقبال المصلين في أول صلاة جمعة بمكة بعد رفع تعليق الجمعة والجماعة بسبب كورونا الذي استمر نحو ثلاثة أشهر، كما تمّت إضافة 60 مسجداً لأداء صلاة الجمعة في مختلف أحياء مكة المكرّمة، بحسب تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية، وذلك للتخفيف عن الجوامع.

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