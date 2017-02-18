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"الطريس" يضبط لقاء الحزم والفتح.. و"السماعيل" يقود الفيصلي والرائد

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام مباراتي اليوم الجمعة من الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022م المسماة بجولة "يوم التأسيس.

فقد أسند مهمة إدارة مباراة الحزم وضيفه الفتح إلى الحكم الدولي خالد الطريس على أن يعاونه كل من: عبدالرحيم الشمري مساعد أول وعماد العسكر مساعد ثانٍ، فيما ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف سامي الجريس، وبمساعدة من إبراهيم الدخيل.

وكلف اتحاد القدم الحكم محمد السماعيل بقيادة مباراة الفيصلي ونظيره الرائد والمقررة على ملعب مدينة المجمعة، بمساعدة من بدر الشمراني ومحمد الحنفوش، في حين سيتولى محمد الحربي إدارة غرفة الفيديو ويعاونه محمد المطرودي.

الاتحاد السعودي لكرة القدم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الطريس" يضبط لقاء الحزم والفتح.. و"السماعيل" يقود الفيصلي والرائد
سبق

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام مباراتي اليوم الجمعة من الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022م المسماة بجولة "يوم التأسيس.

فقد أسند مهمة إدارة مباراة الحزم وضيفه الفتح إلى الحكم الدولي خالد الطريس على أن يعاونه كل من: عبدالرحيم الشمري مساعد أول وعماد العسكر مساعد ثانٍ، فيما ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف سامي الجريس، وبمساعدة من إبراهيم الدخيل.

وكلف اتحاد القدم الحكم محمد السماعيل بقيادة مباراة الفيصلي ونظيره الرائد والمقررة على ملعب مدينة المجمعة، بمساعدة من بدر الشمراني ومحمد الحنفوش، في حين سيتولى محمد الحربي إدارة غرفة الفيديو ويعاونه محمد المطرودي.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
03:02 PM

"الطريس" يضبط لقاء الحزم والفتح.. و"السماعيل" يقود الفيصلي والرائد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام مباراتي اليوم الجمعة من الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022م المسماة بجولة "يوم التأسيس.

فقد أسند مهمة إدارة مباراة الحزم وضيفه الفتح إلى الحكم الدولي خالد الطريس على أن يعاونه كل من: عبدالرحيم الشمري مساعد أول وعماد العسكر مساعد ثانٍ، فيما ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف سامي الجريس، وبمساعدة من إبراهيم الدخيل.

وكلف اتحاد القدم الحكم محمد السماعيل بقيادة مباراة الفيصلي ونظيره الرائد والمقررة على ملعب مدينة المجمعة، بمساعدة من بدر الشمراني ومحمد الحنفوش، في حين سيتولى محمد الحربي إدارة غرفة الفيديو ويعاونه محمد المطرودي.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,130
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,542
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,196
38 مليار ..

38 مليار ..

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