"الطريس" يضبط لقاء الحزم والفتح.. و"السماعيل" يقود الفيصلي والرائد

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام مباراتي اليوم الجمعة من الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022م المسماة بجولة "يوم التأسيس.

فقد أسند مهمة إدارة مباراة الحزم وضيفه الفتح إلى الحكم الدولي خالد الطريس على أن يعاونه كل من: عبدالرحيم الشمري مساعد أول وعماد العسكر مساعد ثانٍ، فيما ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف سامي الجريس، وبمساعدة من إبراهيم الدخيل.

وكلف اتحاد القدم الحكم محمد السماعيل بقيادة مباراة الفيصلي ونظيره الرائد والمقررة على ملعب مدينة المجمعة، بمساعدة من بدر الشمراني ومحمد الحنفوش، في حين سيتولى محمد الحربي إدارة غرفة الفيديو ويعاونه محمد المطرودي.