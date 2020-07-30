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شاهد .. السحاب يداعب قمم جبال السودة في منظر رباني بديع غرب أبها

سجلت 17 درجة مئوية .. وأمطار متوسطة ارتوت بها المدرجات الزراعية

كشفت الطبيعة عن جمالها الفاتن في السودة، غرب مدينة أبها، وجذبت الزوار للاستمتاع بنسيمها العليل بالإضافة إلى الخضرة التي التحفت بها الأرض.

ورصدت عدسة "سبق"، يوم أمس الأربعاء، السحاب وهو يداعب قمم جبال السودة في منظر رباني بديع.

وسجلت منتزهات السودة 17 درجة مئوية، فيما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة ارتوت بها المدرجات الزراعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. السحاب يداعب قمم جبال السودة في منظر رباني بديع غرب أبها
سبق

كشفت الطبيعة عن جمالها الفاتن في السودة، غرب مدينة أبها، وجذبت الزوار للاستمتاع بنسيمها العليل بالإضافة إلى الخضرة التي التحفت بها الأرض.

ورصدت عدسة "سبق"، يوم أمس الأربعاء، السحاب وهو يداعب قمم جبال السودة في منظر رباني بديع.

وسجلت منتزهات السودة 17 درجة مئوية، فيما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة ارتوت بها المدرجات الزراعية.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
01:59 AM

شاهد .. السحاب يداعب قمم جبال السودة في منظر رباني بديع غرب أبها

سجلت 17 درجة مئوية .. وأمطار متوسطة ارتوت بها المدرجات الزراعية

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سويد الحارثي - أبها
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1,815

كشفت الطبيعة عن جمالها الفاتن في السودة، غرب مدينة أبها، وجذبت الزوار للاستمتاع بنسيمها العليل بالإضافة إلى الخضرة التي التحفت بها الأرض.

ورصدت عدسة "سبق"، يوم أمس الأربعاء، السحاب وهو يداعب قمم جبال السودة في منظر رباني بديع.

وسجلت منتزهات السودة 17 درجة مئوية، فيما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة ارتوت بها المدرجات الزراعية.

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