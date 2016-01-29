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"كورونا" في الأردن والعراق.. 1809 إصابات جديدة و24 وفاة

24 ساعة ماضية تحمل ارتفاعًا في أعداد حالات الشفاء بالبلدين

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 945 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 618147 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان، بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13036، فيما تم تسجيل 1280 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 589540 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 15571 مصابًا، منهم 164 في غرف العناية المركزة.


فيما أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 864 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 325033 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 312594 حالة شفاء بعد تسجيل 706 حالات إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4281 حالة.


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"كورونا" في الأردن والعراق.. 1809 إصابات جديدة و24 وفاة
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 945 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 618147 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان، بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13036، فيما تم تسجيل 1280 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 589540 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 15571 مصابًا، منهم 164 في غرف العناية المركزة.


فيما أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 864 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 325033 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 312594 حالة شفاء بعد تسجيل 706 حالات إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4281 حالة.


29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
07:52 PM

"كورونا" في الأردن والعراق.. 1809 إصابات جديدة و24 وفاة

24 ساعة ماضية تحمل ارتفاعًا في أعداد حالات الشفاء بالبلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 945 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 618147 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان، بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13036، فيما تم تسجيل 1280 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 589540 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 15571 مصابًا، منهم 164 في غرف العناية المركزة.


فيما أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 864 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 325033 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 312594 حالة شفاء بعد تسجيل 706 حالات إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4281 حالة.


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