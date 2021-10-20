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مصرع مواطنة دهسًا ببيشة.. والأهالي: الشارع المظلم ساهم بالحادثة

على الرغم من تركيب الأعمدة منذ قرابة العام إلا أن الإنارة متوقفة

لقيت مواطنة ليلة أمس مصرعها دهسًا أمام مرأى ذويها أثناء عبورها أحد الشوارع المظلمة بمخطط جنوب المحافظة.

يأتي هذا وسط موجة انتقاد كبيرة من الأهالي دور الجهات المعنية في التأخر بعدم إنارة الطريق بالرغم أنه أعمدة الإنارة جاهزة ولم تعمل.

وبحسب المصادر فقد تعرضت مواطنة ليلة أمس في أحد شوارع مخططات جنوب مدينة بيشة للدهس من مركبة يقودها شاب وأمام مرأى من أفراد أسرتها مما تسبب بوفاتها، وسط موجة استياء من ذويها ومرتادي الطريق في التأخر بإنارة الشارع المظلم بالرغم من تركيب الأعمدة منذ قرابة العام إلا أن الإنارة متوقفة، وهي بالتأكيد ساهمت في وقوع مثل هذا الحادث.

بيشة

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مصرع مواطنة دهسًا ببيشة.. والأهالي: الشارع المظلم ساهم بالحادثة
سبق

لقيت مواطنة ليلة أمس مصرعها دهسًا أمام مرأى ذويها أثناء عبورها أحد الشوارع المظلمة بمخطط جنوب المحافظة.

يأتي هذا وسط موجة انتقاد كبيرة من الأهالي دور الجهات المعنية في التأخر بعدم إنارة الطريق بالرغم أنه أعمدة الإنارة جاهزة ولم تعمل.

وبحسب المصادر فقد تعرضت مواطنة ليلة أمس في أحد شوارع مخططات جنوب مدينة بيشة للدهس من مركبة يقودها شاب وأمام مرأى من أفراد أسرتها مما تسبب بوفاتها، وسط موجة استياء من ذويها ومرتادي الطريق في التأخر بإنارة الشارع المظلم بالرغم من تركيب الأعمدة منذ قرابة العام إلا أن الإنارة متوقفة، وهي بالتأكيد ساهمت في وقوع مثل هذا الحادث.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
03:52 PM

مصرع مواطنة دهسًا ببيشة.. والأهالي: الشارع المظلم ساهم بالحادثة

على الرغم من تركيب الأعمدة منذ قرابة العام إلا أن الإنارة متوقفة

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
2
2,261

لقيت مواطنة ليلة أمس مصرعها دهسًا أمام مرأى ذويها أثناء عبورها أحد الشوارع المظلمة بمخطط جنوب المحافظة.

يأتي هذا وسط موجة انتقاد كبيرة من الأهالي دور الجهات المعنية في التأخر بعدم إنارة الطريق بالرغم أنه أعمدة الإنارة جاهزة ولم تعمل.

وبحسب المصادر فقد تعرضت مواطنة ليلة أمس في أحد شوارع مخططات جنوب مدينة بيشة للدهس من مركبة يقودها شاب وأمام مرأى من أفراد أسرتها مما تسبب بوفاتها، وسط موجة استياء من ذويها ومرتادي الطريق في التأخر بإنارة الشارع المظلم بالرغم من تركيب الأعمدة منذ قرابة العام إلا أن الإنارة متوقفة، وهي بالتأكيد ساهمت في وقوع مثل هذا الحادث.

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